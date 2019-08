DooH Ströer startet mit LED Outdoor in Paderborn

Insgesamt 4 neue Outdoor LED Screens werden in Paderborn installiert, unter anderem am Westerntor sowie in der Fußgängerzone. Die Anlagen sind jeweils etwa 2 m² groß und mit moderner LED-Technik ausgestattet.

Neben Werbung und redaktionellen Inhalten werden auch regionale Themen wie Stadtnews, Veranstaltungshinweise oder Wetter ausgespielt. Die Programmschleife dauert 3 Minuten.