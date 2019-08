Prowise feiert 2019 sein zehnjähriges Bestehen und ist in dieser Zeit zu einem Vorreiter für Digital Signage im Klassenzimmer geworden. Mehr als 450.000 Lehrer, Schüler und Studenten nutzen täglich die Lernsoftware im Klassenzimmer – aus Sicht von Prowise idealerweise auf Touchscreens aus dem eigenen Haus. Die Benutzer haben zusammen bisher mehr als 3,5 Millionen Lektionen in der Online-Community gespeichert.

Prowise Presenter ist ein Softwarepaket, das speziell für den Bildungsbereich entwickelt wurde. Da alle Daten unserer Presenter-Software in der Cloud gespeichert werden, können sich die Benutzer jederzeit, an jedem Ort und an jedem Notebook, Tablet, Computer, interaktivem Whiteboard sowie Touchscreen anmelden und auf ihre Dateien zugreifen. Mit Prowise Presenter kann jeder auf einfache Weise ansprechende Lektionen, Präsentationen, Projekte oder Quizfragen erstellen.

Nutzer können schreiben, zeichnen, radieren, Linien malen sowie Formen und Texte einfügen. Auch traditionelle Werkzeuge wie ein Lineal, ein Geodreieck oder einen Zirkel stehen digital zur Verfügung. So können auch Hintergründen mit verschiedenen Linien oder Karos genutzt werden.

Die integrierte Medienbibliothek umfasst Bilder, Illustrationen und Symbole, Hintergründe, Videos und Sounds. Faszinierende 3D-Modelle machen komplexe Sachverhalte leicht verständlich und eröffnen neue Möglichkeiten, Schülern Objekte und Themen aus allen Blickwinkeln zu zeigen.

Presenter 10 enthält auch mehr als 300 Übungstools für die Grund-, Mittel- und Oberstufe. Diese digitalen Tools wurden speziell für alle Altersgruppen und Fächer entwickelt und bieten eine Fülle von Lehr- und Übungsmaterial. Die Tools können am interaktiven Whiteboard für die ganze Klasse genutzt werden oder Teams von mehreren Schülern arbeiten an Tablets oder Notebooks zusammen.

Prowise Presenter 10 ist und bleibt völlig kostenlos. Lehrer, Schüler und Studenten können ein kostenloses Konto erstellen. Die Presenter-Software ist browserbasiert, somit multiplattformfähig und einfach zu verwalten. Prowise wurde kürzlich als Privacy Verified rezertifiziert und mit den Zertifizierungen ISO 27001 und 9001 ausgezeichnet.