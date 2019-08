Dazu planten die Architekten die Sports Bar The Golden Circle um eine großformatige LED-Wand herum. Zum Einsatz kam eine 11m² große 1,8mm LED Videowall von Nanolumens. Das Herzstück der Sportsbar ist 7,3m lang und 1,5m hoch. Die ultrabreite Anzeige kann in drei 16:9-Abschnitte unterteilt werden, die jeweils ein einzelnes Bild oder ein 2×2-Layout anzeigen, sodass bis zu 12 TV-Streams in 16:9 gleichzeitig angezeigt werden können.

Ausführender Integrator war National Technology Associates (NTA) die neben der Nanolumens LED-Wand auch mehr als 20 Screens in der Bar für die Übertragung von Sportveranstaltungen, Rennen und Live-TV verwendet werden können.

„Es war für uns wichtig die NanoLumens LED mit 1,8 mm Pixelpitch zu verwenden, um native HD-Qualität 720p für jeden TV-Feed zu liefern“, erklärte Snell. „Die hervorragende Off-Winkel-Betrachtung der Displays war uns ebenfalls ein großes Bedürfnis, da wir wollten, dass sie von so vielen Plätzen wie möglich sichtbar ist.“

NTA baute ein einfach zu bedienendes, IP-basiertes Backend-System mit einem Videosignalprozessor von Crestron (4K 2×2), der auch mit zukünftigen Videostandards Schritt halten kann. NTA ergänzte auch das bestehende Audiosystem des Raumes mit DSP-Verstärkern von BSS und einigen zusätzlichen Tannoy-Lautsprechern und Subwoofern.