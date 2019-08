Das 99 m lange und 1,27 m hohe eBoard über den Perrons im Bahnhof Luzern ist aktuell der längste LED Screen in der Schweiz.

Die Anzeigetafel basiert auf LED-Technologie und ist im 1. Obergeschoss oberhalb der Gleise montiert. Alle Passagiere, die von den SBB-Zügen aussteigen, gehen damit direkt auf das eBoard zu. Es informiert Reisende über öV-Verbindungen innerhalb der Stadt, über lokale Veranstaltungen und Sehenswürdigkeiten.

Die Installation der LED-Lösung übernahm der Schweizer Spezialist Auviso Audio Visual Solutions AG, Innerhalb etwa eines Monats wurden die einzelnen LED-Module an dessen Hauptsitz in Luzern vormontiert, bevor die Installation am Bahnhof erfolgte.

Seitens der Displayhersteller kommt Daktronics aus den USA zum Zuge, deren Module genutzt werden.

Ausgespielt werden auf dem LED Screen auf Tag, Uhrzeit und Personenaufkommen abgestimmte Informationen. Bei Großanlässen zeigt das eBoard etwa an, mit welchen Bus-, Bahn- oder Schiffslinien man zum Veranstaltungsort gelangt.

In Nebenverkehrszeiten nutzt das Videoboard einen Teil der Fläche für Stimmungsbilder der Stadt. Kurz vor Betriebsschluss verweist das eBoard auf die letzten Abfahrtszeiten der Busse. Ein Teil der Fläche wird für kommerzielle Werbung genutzt.