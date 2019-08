Mit 25 Jahren Erfahrung in den Bereichen Sales und Marketing in der professionellen AV-Branche ist Niemann mit den Herausforderungen von Digital Signage vertraut. Die Rolle des General Manager DACH war seit dem Weggang von Joachim Fischer im letzten Jahr kommissarisch von Stefanie Corinth (Senior Vice President EMEA Marketing & Business Development) mitübernommen worden

„Ich freue mich sehr, zu meinen beruflichen Wurzeln im Sales zurückzukehren und in der Rolle des General Managers Sales DACH die Zukunft des Marktes für innovative Display Lösungen aktiv mitgestalten zu können“, sagt Niemann.

Der 43-Jährige verfügt über ein umfassendes Know-how im B2B-Bereich. Laut NEC ist er mit seiner Branchenkenntnis geradezu prädestiniert, das Geschäft des Unternehmens in der DACH-Region zusammen mit der ganzen NEC-Mannschaft weiter voranzutreiben.

„Wir sind sehr froh, Andy für NEC gewonnen zu haben, und sind überzeugt, dass er mit seiner Expertise und Erfahrung einen nennenswerten Beitrag dazu leisten wird, den Erfolg von NEC in der DACH-Region fortzuschreiben“, so Simon Jackson, Senior Vice President of Sales EMEA bei NEC Display Solutions.

Niemann kommt von Sennheiser. Dort stand er 18 Jahre unter Vertrag und bekleidete verschiedene Führungspositionen. Zuletzt leitete er als Director Business Communication eine Geschäftseinheit rund um Businessapplikationen und baute die Sennheiser Streaming Technologies GmbH in Hamburg auf. Davor leitete Niemann das Marketing für die Integrated Systems Division bei Sennheiser auf globaler Ebene.

Vor Sennheiser war der 43-Jährige bei der Mediasystem GmbH tätig, wo er als Sales and Project Manager beschäftigt war. Seine Laufbahn in der PRO AV Branche begann Niemann bei der Walter Kluxen GmbH als Product Manager PRO AV Commercial Administrator.