Mitte August bringt Süßwarenhersteller Ferrero eine „kinder Überraschung“-Sonderserie in die Regale, deren Figuren schon jetzt als begehrtes Spielzeug gehandelt werden. So begleitet Ferrero den Start des Kino-Animations-Hits „Pets 2“ mit Figuren aus dem Film, die sich in jedem 7. Ü-Ei befinden. Gleichzeitig gibt es in jedem 7. Rosa-Ei die zauberhaften „Enchantimals“ zu entdecken.

Die Agentur Jost von Brandis sorgt mit einer entsprechenden Kampagne für die notwendige Aufmerksamkeit. Dazu setzt JvB für Ferrero einen bundesweiten Out-of-Home-Auftritt um, der Werbeträger am Point-of-Sale (Kreation: Zum goldenen Hirschen Dammtor), eine Belegung mit City-Light-Postern sowie zahlreiche Sonderumsetzungen beinhaltet. Ziel der Kampagne ist es, innerhalb kürzester Zeit eine hohe Reichweite aufzubauen und damit am PoS einen hohen Abverkauf auszulösen.

Dazu nutzt Jost von Brandis seine hohe PoS-Expertise, in der die agentureigene Bewertung von rund 37.000 PoS-Flächen nach unterschiedlichen Qualitätskriterien einfließt. „Wir haben im Umkreis der Märkte ausschließlich die effektivsten Flächen belegt. Dabei haben wir Faktoren wie Positionierung der Fläche zum Markt, Beleuchtung, Reichweite und Wirkung berücksichtigt“, sagt Udo Schendel, Geschäftsführer Jost von Brandis. „Mit dieser selektiven Flächenauswahl und unserem spezifischen Zielgruppenwissen können wir die Wirksamkeit der Kampagne gegenüber herkömmlicher PoS-Planung deutlich steigern.“

Für zusätzliche Aufmerksamkeit sorgen kreative Sonderumsetzungen. In ausgewählten Shopping Malls von Berlin (Gesundbrunnen-Center), Dortmund (Thier-Galerie), Frankfurt (MyZeil), Hamburg (Alstertal-Einkaufszentrum), Hannover (Ernst-August-Galerie), Köln (Rhein-Center), Leipzig (Allee-Center), München (Olympia EKZ) und Stuttgart (Milaneo) wurden ganze Fahrstühle von außen mit der Ansicht eines überdimensionalen Überraschungseis überklebt. Sobald sich die Fahrstuhltür öffnet, betritt der Kunde das Innere vom Ü-Ei und kann die entsprechende Sonderserie entdecken (Produktion: Bräutigam Medien).

Neben der bundesweiten OoH-Präsenz bewirbt Ferrero in einer breit angelegten 360°-Kampagne die neuen Sonderserien von kinder Überraschung.