Projekte LED-Screens am Mercedes-Platz in Berlin

Auf dem Mercedes-Platz in Berlin realisierte die tennagels Medientechnik GmbH in Kooperation mit der Toshiba TEC Germany Imaging Systems GmbH für den Auftraggeber, die Anschutz Entertainment Group (AEG), insgesamt 21 riesige LED-Screens mit modernster Curved-Technologie und einer Gesamtgröße von 500 m². Das digitale Gesamt-Konzept des Platzes sieht exklusive Werbeflächen für Sponsoren und Veranstaltungen vor.

Die Main Plaza des Mercedes-Platz dominieren acht Mediatower mit beidseitigen, jeweils 10 m² großen LED-Displays mit einem Pixelpitch von 6,25 mm. An den neu entstandenen Gebäuden auf der West- und Ostseite des Platzes wurden 5 Mega-Screens installiert. Die beiden größten Screens mit jeweils knapp 88 m² und 10,4 mm Pixelpitch prangen an der Fassade der UCI Kinowelt. Zwei Screens mit gleichem Pixelpitch finden sich an der gegenüberliegenden Verti Music Hall. Der erste, 80 m² große Screen wurde übereck installiert. Nahtlos über die Kante hinweglaufende Pixel lösen die Nord-West-Ecke des Gebäudes optische auf und sind somit ein Highlight für visuell anspruchsvolle Inhalte. Der zweite Screen mit demselben Pixelpitch an der Frontseite ist knapp 70 m² groß. Außerdem findet sich am Gebäude ein dritter Screen mit 15 m² und 6,25 mm Pixelabstand.

Als führender Anbieter von patentierten LED- und Display-Sonderlösungen konnte die tennagels Medientechnik GmbH ihr gesamtes Know-how langjähriger Erfahrung in die Umsetzung des Berliner Großprojekts einfließen lassen und auf die speziellen Anforderungen dynamischer Werbeflächen reagieren. Alle LED-Screens können 24/7 betrieben werden. Dank einer Leuchtdichte von 6.000 Nits sind die hochaufgelösten Inhalte auch aus einer Entfernung von 20 m oder mehr zu jeder Tages- und Nachtzeit deutlich erkennbar.

Um ein harmonisches Gesamtbild zu kreieren, lassen sich die dimmbaren LED-Screens inhaltlich exakt aufeinander abstimmen und koordinieren. Zudem erlaubt moderne Software die automatische Anpassung an die jeweilige Lichtsituation.