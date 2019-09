Saas-Fee gehört mit seinen schneesicheren Pisten auf bis zu 3600 m sowie den hohen Gletschern und dem Viertausender-Panorama zu den wiederholt ausgezeichneten besten Skigebieten. Der weltgrößte Eispavillon und das höchstgelegene Drehrestaurant sind touristische Highlights.

In dem Skigebiet werden nun durch die JCDecaux-Tochter APG|SGA insgesamt 31 Outdoor-Werbeflächen vermarktet. Installiert sind analoge Lösungen: 21 Big Poster in individuellen Grössen ab 7 m² an Fassaden und Innenwänden von Tal-, Mittel- und Bergstationen sowie 10 hochwertige Blachen (F12P).