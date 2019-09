Die neue Lösung ist in echter 64-Bit-Architektur programmiert, wodurch vorhandene Hardware-Ressourcen wesentlich besser genutzt werden können als mit 32-Bit-Präsentationsprogrammen. Beim Trend zu Shows mit UHD/4K-Auflösung ein Vorteil für die Performance, denn zahlreiche Anwender nutzen bereits UHD-TV-Geräte und auch Beamer mit entsprechender Auflösung.

Die neue Videoengine kann laut Hersteller Vorschaudaten von Videos 10 bis 15 Mal schneller berechnen als bisher. Sie bietet auch eine Exportfunktion für Videoobjekte, die optional verlustfrei arbeitet, ohne Neukodierung des Videostreams. Dies kann besonders gut für den Rohschnitt langer Videodateien eingesetzt werden, um Datenvolumen zu sparen ohne an Qualität zu verlieren.

Wings 7 unterstützt nun praktisch alle Formate von Audiodateien egal wie exotisch sie sind – von AAC bis WMA. Der integrierte Audiotranscoder kann auch aus Videos den Ton extrahieren, was bei Multichannel-Formaten und mehrsprachigen Videos ebenfalls funktioniert.

Das Tool für das Präsentationssetup bietet verschiedene Testbilder in praktisch allen Auflösungen zur Kontrolle von Helligkeit, Tonwertbereich, Farbe, Schärfe oder Konvergenz. Eine Funktion für die Berechnung von Bildgröße und Projektionsabstand erleichtert die Planung bei Heimprojektion oder Veranstaltungen in großen Sälen. Dies funktioniert auf Basis der integrierten Datenbank, die zahlreiche am Markt befindlichen Projektoren und Objektive enthält. Das Suchen von relevanten technischen Daten ist dann nicht mehr erforderlich.

Weiteres Highlight ist die Animationsfunktion, mit der unter anderem Reiserouten erstellt und animiert werden können. Grundlage kann eine Landkarte oder ein Bild sein, beispielsweise ein Bergpanorama, in das eine Wandertour eingezeichnet werden soll. Diesem Objekt wird ein Animationsset hinzugefügt, mit dessen Hilfe die Route als vektorbasierte Linie erstellt werden kann. Punkte an dieser Linie können beschriftet werden und natürlich lässt sich die Linie in Bezug auf Art und Farbe gestalten. Es sind sogar mehrere Routen in einem Animationsset möglich. Bei der Wiedergabe erscheint die Route beginnend am Startpunkt und läuft bis zum Zielpunkt. Geschwindigkeit und Kartenausschnitt können mit verschiedenen Optionen dynamisch angepasst werden, was praktisch einer zusätzlichen Animation entspricht. Für das Kennenlernen hat AV Stumpfl eine Beispielshow vorbereitet, die dem Anwender eine Idee vom kreativen Potenzial der neuen Animations-Funktion gibt.

Natürlich bietet Wings 7 auch einige Detailverbesserungen, die das Arbeiten mit der Software erleichtern. So soll das neue monochrome Design der Programmoberfläche die Konzentration auf die Medien begünstigen. Wer dennoch lieber mit dem gewohnten Design von Wings Platinum 6 weiterarbeiten möchte, kann dies in den Optionen wählen. An vielen Stellen in Wings 7 gibt es eine erweiterte Anbindung ans Internet. So können aktuelle Beispielmedien wie Projektvorlagen, Bilder, Videos und Masken oder komplette Beispielshows direkt vom Stumpfl-Server heruntergeladen werden. Die Update-Funktion informiert darüber, ob eine neue Version verfügbar ist und welche neuen Funktionen oder Änderungen darin enthalten sind. Auf Wunsch kann die neue Version auch gleich installiert werden.

Wings 7 ist in allen Lizenztypen (Eco, Starter, Advanced, Pro) zu den gleichen Preisen wie bisher verfügbar. Natürlich sind auch Updates von bestehenden Wings Platinum auf Wings 7 möglich.