Branche Evolve investiert in AV Stumpfl AT64-SHIFT

Evolve will demnach bis zum Ende des Jahres den gesamte Bestand an mobilen AV Stumpfl Leinwänden mit dem leicht zu verstellenden AT64-SHIFT Leinwandfuß ausstatten.

Die in Orlando beheimatete Firma ist auf Distribution und Verleih von Videoequipment und verwandten Produkten für die Live Event-Industrie spezialisiert, mit Zweigstellen in Dallas und Las Vegas. Durch das Angebot ausführlicher Trainingsprogramme, bereitet Evolve neue Techniker auf ihren Berufsweg im Bereich der Live Events vor und bietet bereits erfahrenen Technikern die Möglichkeit ihre Fähigkeiten auszubauen, um in einer sich sehr schnell verändernden Industrie weiterhin konkurrenzfähig sein zu können.