Der Bergheimer Distributor Siewert & Kau zeigte seinen Kunden Mitte September neue Konferenzraumlösungen von Dell. Motto der Verabstaltung, die im Kölner Design-Hotel The Qvest stattfand: „Business-Huddle“. Für das Event hatte Siewert & Kau die großzügige Suite des Hotels angemietet, bestehend aus zwei großen Räumen und einem Foyer.

Der Begriff „Huddle“ stammt aus dem American Football und bezeichnet eine kurze Zusammenkunft, um den nächsten Spielzug abzustimmen. Passemderweise zeigten Spieler der Kölner Football-Mannschaft „Cologne Crocodiles“ gewohnt lautstark, wie solch ein Huddle abläuft – und erweiterten damit das Thema der Veranstaltung von AV und Technologie auf den sportlichen Bereich.

Im Unterschied zum Huddle auf dem Spielfeld treffen sich die Beteiligten über ein Konferenzraumsystem natürlich virtuell. Kernstück der bei der Veranstaltung vorgestellten Lösung von Dell sind Screens in 55″, 75″ oder 86″ mit Auflösungen in 4K oder Full HD. Optional sind die Modelle auch als Touch-Screen-Ausführungen lieferbar. Angetrieben werden die Large Format Displays beispielsweise von einem OptiPlex Micro PC von Dell, der in einem Einschub untergebracht ist. Geeignet ist das System für Konferenzen mit bis zu 16 Personen (86″).

Teil des Events war auch die Präsentation von Microsoft Teams. Mit dem Collaboration Tool werden Anwendungen aus Office 365 wie SharePoint, Planner oder Streams gebündelt. Apps wie Outlook lassen sich einbinden, auch Software von Drittanbietern. So entsteht ein cloud-basierter Arbeitsraum, in dem Teammitglieder alle anfallenden Aufgaben gemeinsam erledigen können.