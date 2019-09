Der britische Anbieter Tripleplay hat sich seit der Gründung im Jahr 2001 insbesondere als Spezialist bei der Entwicklung und Bereitstellung von Streaminglösungen für Digital Signage und IPTV/Video im B2B-Bereich etabliert. Die Plattform und Software-Anwendungen werden primär im Corporate-Umfeld, in Sportstadien und Hotels eingesetzt.

„Wir freuen uns sehr, Kern & Stelly als Vertriebspartner gewonnen zu haben und mit ihnen zusammen an Möglichkeiten auf dem deutschen und österreichischen Markt zu arbeiten. Kern & Stelly Medientechnik ist der größte AV-Distributor in der Region und hat ausgezeich-nete langfristige Beziehungen zu seinen Kunden und Lieferanten aufgebaut.“ sagt Tim Hoddy, EMEA Business Development Director. „Durch diese Partnerschaft kann Tripleplay allen, die mit unserer Plattform arbeiten, qualitativ hochwertigen Service und Support bie-ten und unsere Position als Marktführer für Digital Signage, IPTV und Video-Streaming stärken. Eine ideale Ergänzung zu den vielen Projekten, in denen die Tripleplay-Technologie bereits eingesetzt wird.“

„Mit Tripleplay erweitern wir unser Portfolio um professionelle IPTV- und Video-on-Demand-Dienste. Die Plattformlösung überzeugt durch einen enormen Funktionsumfang und eine sehr übersichtliche Benutzeroberfläche. Dank des softwarebasierten Ansatzes lassen sich die Produkte von Tripleplay optimal auf die Bedürfnisse der Nutzer anpassen und haben bereits viele Kunden weltweit überzeugt.“ sagt Lutz Kern, Geschäftsführer Kern & Stelly Medientechnik GmbH