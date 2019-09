Auf Basis des Philips PDS OPS hat Crestron in Zusammenarbeit mit Intel einen neuen Netzwerk-Decoder – den DM-NVX-D80IoAV – entwickelt, der die neuesten Professional-Displays von Philips PDS sofort in eine zertifizierte Crestron-Lösung umwandeln kann, so dass Audioinhalte und 4K Videos über jedes Netzwerk verteilt werden können.

Anthony Tizzard, Philips Professional Display Solutions Business Manager (EMEA), leitete diese Zusammenarbeit und sagt dazu: „Wir freuen uns sehr, die Kooperation mit Crestron bekannt zu geben, die unserem renommierten, großformatigen Display-Sortiment eine zusätzliche Dimension und größere Funktionsvielfalt verleiht – insbesondere für den Unternehmensbereich.“

Tizzard fügt hinzu: „Bei Philips Professional Display Solutions setzen wir auf Innovationen, die sich an den zukünftigen Bedürfnissen unserer Kunden orientieren. Wir liefern hochqualitative Displays, die durch Lösungen ergänzt werden, die einen echten Mehrwert bieten. Diese Zusammenarbeit bringt sowohl Integratoren als auch Endnutzern enorme Vorteile. Wir freuen uns auf eine spannende Zukunft, die wir in Zusammenarbeit mit Crestron gestalten.“

Crestrons DM NVX-Decoder wird mit dem Philips OPS Port verbunden und über das Display mit Strom versorgt. Lästiges Kabelgewirr und sperrige Netzteile werden dadurch überflüssig, was zu einer Senkung der Installationskosten führt und eine nahtlos integrierte Netzwerk-AV-Lösung ermöglicht. Diese intelligente Technologie erlaubt ebenfalls die Integration der Crestron XiO Cloud™, einer IOT-basierten Plattform, die einen Systemeinsatz ohne Programmierung ermöglicht. Zudem besteht die Option, jedes Display von einem einzigen Standort aus zu überwachen, zu verwalten und zu steuern.

DM NVX Netzwerk-AV ist eine komplette, hochskalierbare Lösung, die ebenfalls Audioinhalte, USB und Steuerung überträgt. Weiterhin ist DM NVX die einzige Netzwerklösung, die jederzeit beste Bildqualität über jedes Netzwerk liefert – und das schon ab einer Datentransferrate von 1GB.

Fred Bargetzi, Crestron CTO, sagt: „Wir waren hocherfreut, mit Philips Professional Display Solutions zusammenzuarbeiten und unsere 1GB, 4K/60, AV-over-IP-Lösung zu entwickeln und diese in die nativen OPS-Slots ihrer Displays einzubetten. Neben erstklassiger Qualität, flexibler und nutzerfreundlicher Display-Vernetzung liefert der DM-NVX-D80-IoAV eine hohe Sicherheit für Unternehmen und eine auf Microsoft Azure Technologie basierende Crestron XiO Cloud Verwaltung und Bereitstellung.

Interoperabilität und Flexibilität waren die wichtigsten Faktoren bei der Entwicklung des DM-NVX-D80-IoAV. Diese OPS-unterstützten Displays ermöglichen maßgeschneiderte Lösungen für alle Anwendungen. Darüber hinaus ermöglicht die Form des DM-NVX-D80-IoAV, dass sich die Displays problemlos bündig an der Wand montieren lassen.