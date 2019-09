Hersteller NEC Display Solutions Europe bringt einen neuen, platzsparenden Screen auf den Markt, den BT421. Das Modell verfügt über eine Bildschirmdiagonale von 42″ mit einem ultrabreitem 16:4-Bildformat. Dank einer Bildschirmhöhe von nur 28,9 cm eignet sich die Lösung besonders für Einsätze auf engem Raum. Dadurch eröffnet er neue Einsatzmöglichkeiten für Leitsysteme, Werbemaßnahmen und die Informationswiedergabe in einer Vielzahl von Branchen.

Das Large Format Display löst mit 1.920 x 480 p auf und erreicht eine Luminanz von 700 cd/m². Das Kontrastverhältnis liegt bei 4000:1 . Verwendet wird ein VA Panel. Der für den 24/7 Einsatz konzipierte Screen lässt sich im Hoch- wie im Querformat einsetzen. Der BT421 verfügt über ein staubgeschütztes Pane. Es hält Temperaturen von null bis 50 °C stand.

Eine reflexionsarme Oberflächenbeschichtung sorgt neben dem für Innenräume hohen Lichtstrom dafür, dass Inhalte jederzeit gut lesbar sind. Content kann weiterhin im 16:9-Format angelegt werden, wobei die integrierte Trimmfunktion wahlweise den oberen oder unteren Bereich aktiv ausspielt. Damit ist das Sonderformat auch ohne spezifische Content-Erstellung einsetzen.

Als Schnittstellen stehen zur Verfügung: 2 x DVI-D (mit HDCP) für den Signaleingang, 1 x DVI-D (Ausgang) sowie LAN 100 Mbit und RS232 für die Eingangssignalsteuerung. Der BT421 unterstützt Daisy-Chaining, sodass auch Back-to-Back-Installationen möglich sind. Dadurch lassen sich durch die Verwendung mehrerer Displays auffällige Digital Signage-Lösungen oder Wegleitsysteme gestalten, die die Blicke auf sich ziehen.

„Das neue Modell wurde speziell für Einsatzorte entwickelt, in denen die Weitergabe von Informationen in Echtzeit eine Schlüsselkomponente ist – zum Beispiel an Verkehrsknotenpunkten“, so Filip Cogghe, Senior Sales Manager, Transportation EMEA bei NEC Display Solutions. „Viele Gebäude sind nicht auf den heutigen Bedarf an Informationen und Wegbeschreibungen ausgerichtet. Das erschwert es, herkömmliche Displays in engen und räumlich begrenzten Umgebungen zu installieren. Der BT421 eröffnet neue Möglichkeiten für digitale Anzeigen in solchen Räumlichkeiten. So können Unternehmen ihre Kunden auf völlig neue Weise informieren und ein besseres Kundenerlebnis schaffen.“

Der NEC MultiSync BT421 ist ab September 2019 in der gesamten EMEA-Region erhältlich.