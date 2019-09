Screen-basierte Lösungen zur Information von Bewohnern und Besuchern in Mehrfamilienhäusern erfreuen sich in letzter Zeit zunehmender Beliebtheit. Nun hat die Swissclick AG / Doohmedia.ch eine solche auf den Markt gebracht, die sich auch in einem ersten Projekt im Einsatz befindet.

Für die Fortimo-Gruppe sind die als All-in-One-Lösung konzipierten Screens in und vor den Liften eines 16-stöckigen Hochhaus verbaut worden. Mit der digitalen Haustafel können Bewirtschafter und Eigentümer von Mehrfamilienhäusern die Kommunikation zu Bewohnern und Mietern interaktiv und aktuell in all ihren Liegenschaften effizient organisieren. Damit erreichen sie mit relevanten und zeitnahen Informationen alle Bewohner einer Liegenschaft dort, wo sie täglich ein- und ausgehen, auch jene Nutzer mit geringer Affinität oder Zugriffsmöglichkeiten zu digitalen Medien.

Die in Deutschland entwickelte Gesamtlösung erlaubt, ein System einzusetzen, das explizit auf die Kommunikation zwischen Bewirtschaftern, Eigentümer und Bewohnern von Immobilien ausgerichtet ist. Die digitale Haustafel ist ein 22″ bis 42″ großes touchfähiges Tablet, das gegen Vandalismus geschützt und brandschutz-zertifiziert ist.

Die smarte, digitale Haustafel verwendet das OS Android und kann von einem Tablet oder PC aus jederzeit über ein auf die Immobilien-Branche abgestimmtes CMS, Content Management System bewirtschaftet werden. Über API-Schnittstellen können weitere spannende Informationsdienste wie News, Wetter, Informationen der Gemeinde eingebunden werden.