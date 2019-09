DooH & Content Lieferservice.at goes Out-of-Home

Um App und Website und alle seine Services bekannter zu machen, nutzt Lieferservice.at das Medium Out-of-Home für eine Werbemaßnahme in ganz Österreich im Netzwerk von Media Owner Gewista. In Wien, Graz, Linz und Salzburg kommen dazu digitale City Lights zum Einsatz. Von Juli bis September 2019 drehen, außerdem zwei Straßenbahnen mit unterschiedlichen Brandings in Wien ihre Runden.

Zum Einsatz kommt zudem eine Ambient Media-Sonderwerbeform, ein Wartehallenbranding im Total Look am reichweitenstarken Standort Ringstraße, direkt vor dem Wiener Rathaus. Neben City Lights und Folierungen an den Glaswänden der Wartehalle verteilen Promotoren Coke-Dosen und Gutscheine für die Coca-Cola MealDeals. Die Sujets der City Lights zeigen Smartphones die auf Lieferservice.at surfen und ein weibliches Testimonial, das Asia-Food genießt.

Franziska Walder, Brand Managerin von Lieferservice.at sagt: „Bei Out of Home-Kampagnen geht es uns vor allem darum, möglichst viele Personen zu erreichen. Der hochfrequentierte Standort der Wartehalle direkt vor dem Wiener Rathaus und die beiden gebrandeten ULFs ermöglichen genau das. Wir freuen uns außerdem auf die Sampling-Aktion, mit der wir sowohl Neu- als auch Bestandskunden ansprechen wollen.“