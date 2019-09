In ihrem ersten Nachhaltigkeitsbericht stellt die Gewista die ökologischen, ökonomischen und sozialen Auswirkungen der Unternehmenstätigkeit in den Jahren 2017 bis 2018 dar. Künftig werden diese Berichte in einem zweijährigen Rhythmus veröffentlicht. Das nächste Berichtsintervall wird 2019/2020 sein, ergänzt um ein Fact-Sheet zu den Kennzahlen 2019, ass Anfang 2020 veröffentlicht werde, teilte das Unternehmen mit.

Im an dieser Stelle abrufbaren Gewista-Nachhaltigkeitsbericht ist, werden Auswirkungen, Risiken und Chancen aus der Geschäftstätigkeit und den Geschäftsbeziehungen, der Nachhaltigkeitsansatz, entsprechende Management-Ansätze und Maßnahmen dargelegt sowie spezifische Nachhaltigkeits-Aktivitäten beschrieben, die im Berichtszeitraum und davor umgesetzt wurden.

„Die Gewista“, so Gewista CEO Franz Solta, „ist das größte Außenwerbeunternehmen in Österreich und Teil des weltweit tätigen Außenwerbekonzerns JCDecaux. Wir wachsen seit vielen Jahren nachhaltig und wissen ganz genau, dass Unternehmen, die den Bereich Nachhaltigkeit frühzeitig erkennen, sich in wettbewerbsintensiven Märkten besser behaupten können. Denn erfolgreiche Konzerne werden mittlerweile nicht nur nach Finanzkennzahlen gemessen. Immer mehr sind es auch die nicht finanziellen Leistungsindikatoren, die in die Erfolgsstrategie eines Unternehmens einfließen. Der nun vorliegende Bericht beschreibt unser Verständnis von Nachhaltigkeit, unsere Rolle als Arbeitgeber und unseren Einsatz für die Gesellschaft.“

„Entscheidend für die erstmalige Erstellung eines Nachhaltigkeitsberichtes“, so die Gewista CSR-Verantwortliche Andrea Nowak-Mann, „war die intensive Auseinandersetzung mit den UN-Zielen für nachhaltige Entwicklung, den Sustainable Development Goals, kurz SDGs. Zusammen mit den Nachhaltigkeitsthemen des JCDecaux Konzerns ist es uns gelungen, eine ausgewogene Mischung aus spezifisch österreichischen Themen und Konzernthemen für die Gewista umzusetzen.“