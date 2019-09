DooH Ströer installiert Roadside LED Screens in Hessen

Digitale Stadtinformationsanlagen von Ströer sind seit September 2019 auch in Wetzlar buchbar. Installiert wurden 5 jeweils rund 9 m² große LED Screens sind an vier zentralen Verkehrsknotenpunkten: Gloelknoten; Friedrich-Ebert-Platz stadteinwärts und stadtauswärts; Frankfurter Straße; Ecke Hasenpfad. Die Anlagen sind die ersten dieser Art in Hessen.

In einer 3-minütigen Programmschleife werden auf den Screens neben Werbung und redaktionellen Inhalten, auch regionale Themen wie Stadtnews oder Wetter ausgestrahlt.

Ströers Smart City-Ansatz besteht darin, neben Infrastruktur und Datenplattformen auch Portale zu installieren, auf denen der Austausch zwischen Bürgern, Unternehmen und Verwaltung intensiviert wird um Lebensräume zu schaffen, die es den Menschen einfacher machen, ihr zunehmend digitalisiertes Leben immer besser zu bewältigen.

Die digitalen Stadtinformationsanlagen sind Teil eines urbanen Informationsnetzes im öffentlichen Raum und Bestandteil dieses Smart City-Ansatzes. Die Screens bieten neben Werbung und redaktionellen Inhalten, relevante Service-Infos zu Wetter und Veranstaltungen, können aber auch Verkehrsleitinformationen und grundsätzliche Hinweise zeigen, zum Beispiel im Falle eines Unwetters oder einer Bombenentschärfung.

Somit können die Anlagen neben Rundfunk, TV und Internet, als offizieller Multiplikator für Warnmeldungen dienen.