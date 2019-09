Digital Signage, Internet of Things (IoT), Mixed Reality, Digital Out Of Home, Smart Cities, Collaboration – kaum eine andere Industrie ist so vielseitig und wegweisend. Unternehmen der AV Branche entwickeln Lösungen für die Zukunft. So ziehen Technologien, die vor kurzem noch Science Fiction waren, in den Alltag ein.

Die Jobmesse bringt Studierende und Arbeitgeber zusammen, ermöglicht Arbeitgeber persönlich kennenzulernen und Kontakte für Ihre Zukunft zu knüpfen.

Programm von 10°°-17°° Uhr:

Karrieresprungbrett: Studierende finden offene Stellen, Praktika, Bachelor- und Masterarbeiten direkt vor Ort

Arbeitgeber stellen sich vor

Praxis-Workshops von Profis zu den neuesten Technologien und Trends

Keynote und Vorträge zur Zukunft der AV-Welt

Verlosung für alle teilnehmenden Studenten

1. Preis: Kostenloser Eintritt zur Integrated Systems Europe (ISE) 2020, der Leitmesse für AV in Amsterdam, inkl. Flug und 2 Übernachtungen!

2. und 3. Preis: iPad Pro und iPad mini

AV Keynote – Dipl. Ing. (FH) Niko Hocke – Geschäftsführer Macom-NIYU, Berlin

Niko Hocke ist seit 20 Jahren als Berater und Planer für komplexe AV-Projekte in aller Welt tätig.

Zu seinen Kunden zählen Automobilkonzerne wie VW, AUDI, BMW Group oder Daimler Chrysler, TV-Sender wie ARD oder RTL und zahlreiche andere namhafte Unternehmen wie Merck oder Siemens Healthineers. In seiner Keynote gibt er einen Einblick in spektakuläre AV-Projekte von der initialen Idee über den Ausschreibungsprozess bis hin zur Umsetzung.

Weitere Informationen und Registrierung