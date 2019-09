Die IFA findet vom 06. September bis 11. September 2019 in Berlin statt.

Samsung Electronics nutzt die IFA traditionell für die Vorstellung neuer und innovativer Lösungen. Seit der Präsentation des ersten Samsung Schwarz-Weiß-Fernsehers vor knapp einem halben Jahrhundert hat das Unternehmen in der Unterhaltungselektronik und bei Haushalts- und Mobilgeräten Spitzentechnologien eingeführt. Das soll auch zum 50. Geburtstag* so sein.

Auf der IFA zeigt der Hersteller seinen 55″ QLED 8K TV, der in diesem Monat auch weltweit in den Handel kommen soll. Seit Einführung von Samsung QLED 8K im vergangenen Jahr sind die Gesamtverkäufe von QLED-Fernsehern gegenüber dem Vorjahr nach Unternehmensangaben um 200 % gestiegen. Weltweit wurden seit Markteinführung mehr als 2 Millionen QLEDs verkauft.

Um den Anforderungen unterschiedlicher Lebensumstände und Wohnraumgrößen Rechnung zu tragen, erweitert Samsung das bestehende QLED-Portfolio ab September um den QLED 8K TV mit der weit verbreiteten Bildschirmdiagonale 55″. Das Modell mit der extrem hohen 8K-Auflösung – 7.680 x 4.320 p – erreicht laut dem Hersteller „100 % Farbvolumen“, wobei nicht klar ist, auf welche Farbraum-Norm sich diese Angabe bezieht. Der TV nutzt eine AI-Upscaling-Technologie. Deren 8K-Quantum-Prozessor erkennt Inhalte mit niedrigerer Auflösung und skaliert sie auf gestochen scharfe 8K-Qualität – unabhängig ob es sich um Inhalte eines Streaming-Dienstes, einer Set-Top-Box oder um mobil übertragenen Content handelt.

Bei verschiedenen Händlern ist der TV schon gelistet. Das Modell mit HDR, Sprachsteuerung und USB-Aufnahme hört demnach auf die Typenbezeichnung GQ55Q950R. Als Schnittstellen sind 4x HDMI, 3x USB, 1x CI+-Slot, WLAN und WiFi Direct im Datenblatt vermerkt. Dank der Quantum Dot-Technologie können Spitzenhelligkeitswerte von bis zu 5.000 Nits erreicht werden. Bei seinen 8K QLED TVs nutzt der Hersteller Direct Full Array 16x (98″: Direct Full Array 28″) für intensive Kontraste und tiefe Schwarzwerte.

Auch 5G wird bei Samsung ein Thema sein. Seit Markteinführung des Galaxy S10 5G Anfang des Jahres arbeitet der Hersteller mit seinem globalen Partnernetzwerk zusammen, um den Zugang zum 5G-Netz für möglichst viele Menschen zu ermöglichen. Mit dem Galaxy A90 5G wird ein Gerät im mittleren Preissegment vorgestellt (6,7 “ großen Full HD+ Super AMOLED Infinity-U-Display, 4.500 mAh-Akku und Hauptkamera mit 48 MP).

Neben 5G-Fähigkeiten wird bei einem weiteren Consumer-Gerät auch die Ingenieurskunst bei Screens deutlich: Das Galaxy Fold 5G mit seinem einzigartigen, faltbaren Infinity Flex Display wird in Berlin zu sehen sein. Ab 18. September 2019 ist das Gerät in den Farben Cosmo Black und Space Silver in Deutschland als 5G-fähige Version erhältlich.

In einem Connected Living House wird die Vernetzung zwischen Mobilgeräten, TVs sowie Weißer Ware vorgeführt. Seit 2017 präsentiert Samsung seine Technologien im Rahmen der IFA in der Samsung Town, einem individuell gestalteten Bereich, in dem Besucher die Möglichkeiten des vernetzten Lebens kennenlernen können. Mehr über aktuelle und angekündigte Samsung-Produkte erfahren Interessierte am Samsung-Stand auf Ebene 2 im City Cube Berlin.

* Laut Encyclopedia Britannica und anderen Quellen wurde Samsung am 1. März 1968 gegründet. Zur Geschichte von Samsung Electronics gehört die im Jahr 1969 erfolgte Gründung der damaligen Samsung-Sanyo Electronics (1975 umbenannt), die 1977 in der ebenfalls 1969 gegründeten Samsung Electronics (Samsung Electronics Industry Co Ltd.) aufgegangen ist