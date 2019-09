Seit 2002 gibt es MDT Medientechnik. In dem Jahr startete das Unternehmen in den Markt für Digital Signage Software – und konnte mit der Deutschen Telekom einen seiner Top-Kunden gewinnen, stattete deren Läden mit Software aus. Noch immer gehört die Telekom zu den prominenten Kunden mit mehr als 12.000 Lizenzen in über 1.000 Stores. McDonald’s (über 15.000 Lizenzen, mehr als 1.000 Läden) ist der zweite der Großkunden aus dem Bereich Digital Signage Software.

Ob Infotainment, digitale Menüboards, Wegeleitsysteme oder sonstige Sonderlösungen, MDT liefert individuell zugeschnittene Digital Signage Lösungen für effektive Kommunikation. Gemeinsam mit dem Kunden plant das Unternehmen Projekte, entwickelt Strategien und zielgruppenspezifische Konzepte. Je nach Projekt- und Kundenanforderung berät MDT zum Einsatz von Hardware, Software, Content und Betrieb. Die Umsetzung – von der Planung bis zur technischen Installation – und der Betrieb erfolgen durch Spezialisten aus den Bereichen Konzept, Technik und Design.

Das Unternehmen mit Sitz in Longuich war bis zur Selbstständigkeit 2002 ein Teil der 1989 gegründeten RCS Systemsteuerungen GmbH. Das Kerngebiet ist Entwicklung und der Vertrieb für Software der Werbetechnik. Zum Zielmarkt zählen professionelle Anwender aller Arten von Schneide-, Gravur-, Fräs- und digitalen Drucksystemen in der Werbetechnik, in der die RCS Systemsteuerungen GmbH bis heute eine führende Rolle einnimmt.

Seit Jahren gehört MDT zu den Großen in der Branche. Das zeigen etwa die Rankings von invidis. Anfang Juli wurden die invidis Digital Signage Awards verliehen, bei denen MDT Platz 1 der DS-Softwareanbieter in DACH belegt. Gezählt werden für diesen Award die aktiven Lizenzen.

MDT Medientechnik bietet eine eigene High-End Digital Signage-Lösung: Als Content Management Cloud Screen Editor aber auch alternativ als On-Premise Lösung mit Hosting im eigenen Unternehmen. Beide Systeme wurden jetzt um das Betriebssystem von BrightSign erweitert.

BrightSign Player der neuen Generation werden in der MDT-Software ab der Player-Version 2.0.4.2780 unterstützt. Die HTML5-basierte Digital Signage Software der MDT Medientechnik GmbH ist nun, neben Windows, Android, Linux, Samsung Tizen und LG WebOS auch mit der neuen Generation der BrightSign Player kompatibel.

Somit steht ab sofort eine alleinige oder mit den weiteren Betriebssystemen gemischte Nutzung zur Auswahl. Steuerung und Verwaltung der Inhalte ist zudem betriebssystemübergreifend auf einer unbegrenzten Anzahl an Geräten möglich. Der Funktionsumfang der BrightSign Player reicht dabei je nach Gerät von standardisierten Bild- und Videoanzeigen bis hin zur anspruchsvollen Darstellung von interaktiven und datenbankgestützten Inhalten.

„Wir legen großen Wert darauf eine betriebssystemunabhängige Software zu entwickeln, die zudem eine über die Betriebssysteme hinweg kombinierte Nutzung innerhalb eines Projektes ermöglicht. So kann für jedes Einsatzgebiet die optimale Lösung gefunden und auf individuelle Kundenwünsche eingegangen werden. Dies garantiert eine zentrale und smarte Steuerung und Verwaltung der Digital Signage Projekte“, so der Geschäftsführende Gesellschafter Jürgen Räsch über die Neuerung.