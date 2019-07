Der Digital Signage Summit Europe 2019 findet am 3. und 4. Juli 2019 im Münchner Hilton am Flughafen statt. An dieser Stelle finden Sie laufend aktualisierte Infos zum Programm, den Referenten sowie zum Rahmenprogramm.

Traditionell werden am Ende des ersten Tages des Digital Signage Summit Europe (DSSE) die stärksten Unternehmen ausgezeichnet – so auch bei der 14. Veranstaltung. In diesem Jahr wurden die Preise im Konferenzraum „Munich“ des Hilton Munich Airport überreicht, bevor der Abend im „Airbräu“ ausklang. Dort entstand auch unser Aufmacherfoto. Es zeigt, von links, Johann Lind (Vertiseit, Nordics DS-Integratoren, Platz 7), Andreas Lind (Visual Art, Nordics DS-Integratoren, Platz 2 und DACH DS-Integratoren, Platz 35) und Leif Liljebrunn (Zeta Display, Nordics DS-Integratoren, Platz 1 sowie EMEA DS-Integratoren, Platz 2). Wir gratulieren den Preisträgern aus allen Kategorien, Regionen und Ländern.

Im Bereich Integration wurden die jeweils 3 bestplatzierten Firmen mit einem Preis ausgezeichnet. Berücksichtigt wird dabei – wie auch in den weiteren Kategorien – die Umsatzgröße.

EMEA Digital Signage-Integratoren Top 3

Trison Zeta Display Stratacache (Europe)

Nordics Digital Signage-Integratoren Top 3

Zeta Display Visual Art ATEA

DACH Digital Signage-Integratoren Top 3

Cancom xplace Umdasch Digital (inkl. Seen Media)

Deutschland Digital Signage-Integratoren Top 3

Cancom xplace Radio P.O.S.

Österreich Digital Signage-Integratoren Top 3

Kapsch BusinessCom AG DMS Digitale Medien Systeme GmbH feratel media technologies AG

Schweiz Digital Signage-Integratoren Top 3

JLS Kilchenmann ScreenFOODnet

Ohne Screen kein Signage: Auch im vergangenen Jahr wurden die 3 Displayhersteller ausgezeichnet, die die meisten Marktanteile auf sich vereinen können. Diese 3 Firmen haben im Jahr 2018 zusammen 61% des Marktes mit ihren LCD-Lösungen beliefert. In diesem Ranking werden lediglich Large Format Displays (LFD) > 32″ berücksichtigt. Andere Visualisierungslösungen wie LED oder Projektion finden hierbei keine Berücksichtigung.

EMEA Display-Anbieter Top 3

Samsung LG Electronics NEC Display Solutions

Erst die Software bringt den Bewegtbild-Content so richtig zum Laufen. Von kleinen Lösungen bis hin zu großen Plattformen reicht die Palette, aus denen sich Branche und Anwender bedienen. Das Ranking in dieser Kategorie berücksichtigt die Anzahl der aktiven Lizenzen.

EMEA Digital Signage Software-Anbieter Top 3