Der mexikanische Flughafen Cancun ist einer der am stärksten frequentierten Flughäfen Lateinamerikas. Vor kurzem wurde das neue Terminal 4 eröffnet, in dem primär die Flüge nach Nordamerika, aber auch zu anderen Zielen in ganz Lateinamerika abgefertigt werden.

Bemerkenswert ist das digitale Travel Retail Store-Konzept, das Dufry in Canun erstmals in Lateinamerika realisiert hat. invidis inspizierte die 1.900 m² große Retailfläche innerhalb von einem Jahr zweimal, um aus erster Hand zu erfahren, wie sich das Konzept im Alltag bewährt.

Um es kurz zu machen – wir lieben es. Dufry hat es geschafft, die richtige Balance zwischen globalem Produktangebot und lokalem Touch zu finden. Im Gegensatz zu anderen Flughäfen bietet der neue Terminal in Cancun ausreichend Platz für einen Walk-Through Duty Free Konzept. Das neue Terminal bietet die notwendige Deckenhöhe und Lage direkt hinter der Sicherheitskontrolle ermöglicht entspanntes Einkaufen. Aber bemerkenswert ist der intelligente Einsatz von LED und anderer Digital Touch Points, die den Travel Retail Store im mexikanischen Cancun außergewöhnlich machen.

Im Fokus des New Generation Store Konzepts von Dufry steht die Aufmerksamkeit von Laufkunden zu bekommen, sie unbewusst an die Regale zu führen und mit den Produkten zu interagieren. Digitale Touchpoints soll ein personalisiertes Einkaufserlebnis ermöglichen.

LED-Bänder und LED-ummantelte Säulen sowie interaktive Touchpoints an den Regalen ermöglichen eine flexiblere Kommunikation mit dem Kunden und die Anpassung an unterschiedliche Nationalitäten je nach Ankunft und Abflug. Der Content – Sprache und beworbene Produkte – werden auf die spezifischen Präferenzen der sich ändernden Passagierprofile abgestimmt, um die Kommunikationswirkung zu erhöhen und mit dem Ziel den Umsatz zu steigern.

Das neue Shop-Konzept bietet einen hohen Grad an Flexibilität, um Kunden mit kombinierten Audio- und Screen-Kampagnen zu erreichen. So können beispielsweise sechs Marken exklusiv alle Screens mit ihrer Werbung im gesamten Store bespielen. Diese Total Domination Momente sind äußert wirkungsvoll weil sowohl an den Säulen als auch auf den LED-Bänder ausschließlich für 30 Sekunden eine Kampagne zu sehen ist.

Der Duty-Free-Shop des Terminals 4 ist als Walk-Through Store konzeptioniert, der allerdings mit typischen Designelementen der mexikanischen Kultur wie typische Fliesen und Tequila ein starken Lokalbezug vermittelt. Der Store präsentiert zwei Hauptthemenbereiche: Die „Essenz von Mexiko“, die sich in bester Lage im Ladenzentrum befindet und eine Auswahl an lokalen Produkten wie Tequila, Mezcal, Wein und anderen mexikanischen alkoholischen Getränken sowie den „Geschmack von Mexiko“ anbietet, wo unter anderem lokale Süßwaren wie Schokolade, natürliche Vanille, Gourmetkaffee, Gewürzsoßen wie Habanero, Jalapeño und Chipotle, Salzwürmer, Kekse und mexikanisches ‚dulce de leche‘ angeboten werden.

Die Kassenzone ist relativ klein und etwas versteckt hinter dem riesigen Tequila-Bereich platziert, scheint aber ausreichend dimensioniert für die Passagierströme zur Hauptverkehrszeit (die erste gegen Mittag einsetzt). In den Morgenstunden werden ausschließlich nationale Flüge abgefertigt und die Duty Free Bereiche des Stores können nicht betreten werden.

Nicht alles ist perfekt, wie die Tabakabteilung zeigt. Wahrscheinlich dachte der Retail-Designer daran, einen speziellen Touchpoint zu schaffen, indem er Bartype Screens in das Regalsystem integrierte. Leider wird diese Idee, wie hier im August 2019 zu sehen, sowohl durch das Setup als auch durch den Content vereitelt. Nichts, was nicht repariert werden kann, aber eine 2×6 Wand mit Bartype-Display scheint wie eine Budget-Verschwendung.

