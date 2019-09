Die Lufthansa-Stelen waren eines der ersten datengetriebenen Digital Signage Konzepte in Deutschland. Die Stelen wurden sowohl in Reisebüro-Schaufenstern wie auch in Flughäfen positioniert und zeigten „location-based“ Flugangebote der Kranichlinie an. Da Abflugsteuern sich von Flughafen zu Flughafen unterscheiden, musste jede Stele dem geografisch-nächsten Flughafen zugeordnet werden und mit den passenden, aktuellen Angeboten versorgt werden. Partner waren damals Multivision (seit 2013 insolvent), Grassfish, Vangenhassend mit LG High Brightness Screens.

Aus den Schaufenstern der Reisebüros sind die Stelen nach gefühlten 10 Jahren längst verschwunden, an deutschen Flughäfen findet man sie aber immer noch. Augenscheinlich werden sie dort auch noch länger stehen. So nachhaltig kann Digital Signage sein.