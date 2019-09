Der Hersteller und der Telco hatten im Sommer 2019 eine Vereinbarung unterzeichnet. Vereinbart wurde darin unter anderem die Installation eines 256 m² großen Direct View LED mit einem Pixel Pitch von 1,5 mm. Damit wird NEC im Network Operating Centre der STC eines der weltweit größten LED Screens in einem Control Room installieren.

Das Agreement beinhaltet darüber hinaus die Installation von 200 Videowand-Displays und kleineren LED Screens im SOC des Unified Network Operation Centre (UNOC) auf dem STC-Campus in Riad, Saudi-Arabien.

NEC zeichnet sich verantwortlich für Design, Herstellung, Lieferung, Installation, Testläufe und Inbetriebnahme der riesigen Videowand. In Zusammenarbeit mit Saudi Media Systems wird der Hersteller die Bereitstellung und Implementierung von rund 216 Videowand-Cabinets, mehrerer Displays für Meetingräume sowie weiterer kleinerer LED-Lösungen übernehmen. Außerdem wird das Unternehmen die kompletten Backend-Prozessoren für den reibungslosen Betrieb im UNOC liefern.

„Das gemeinsame Projekt mit STC ist für uns ein Meilenstein. Es unterstreicht den Status von NEC als einer der wenigen Hersteller weltweit, der staatliche Einrichtungen sowie Großunternehmen komplette, maßgeschneiderte Display-Lösungen anbieten kann. NEC deckt dabei jeden Aspekt des Projekts ab: von Machbarkeitsstudien, Design und Fertigung bis hin zur Installation, Testläufen und der Inbetriebnahme. Wir wählen die richtige Display-Technologie und die passende Lösung für das Backend-Processing nicht nur für die Kontrollzentren, sondern auch für Rechenzentren, Kontrollräume und Sicherheitszentralen“, sagt Bernd Eberhardt, President and CEO der NEC Display Solutions GmbH.

„STC freut sich auf die Partnerschaft mit NEC Display Solutions und die Komplettlösung für den reibungslosen Betrieb im UNOC. Mit dieser Vereinbarung zeigt STC, wie wichtig strategische Partnerschaften mit globalen Unternehmen für uns sind, um unseren Kunden erstklassige digitale Services und innovative Lösungen anzubieten. So wollen wir die digitale Transformation unseres Landes weiter vorantreiben“, sagte Abdullah Al Mazrou, GM, Buildings and Fleet Management bei STC.

NEC Display Solutions hat nach Firmenangaben bislang mehr als 1,5 Millionen Large Format Displays gefertigt und ausgeliefert. Zu den erfolgreichen Projekten zählen Partnerschaften mit mehr als 200 Flughäfen weltweit und die Bereitstellung von mehr als 125.000 Screens in den vergangenen 5 Jahren an führende Fast-Food-Restaurants in ganz Europa.

Unser Aufmacherbild zeigt (v.l.): Abdullah Al Mazrou und Bernd Eberhardt bei der Unterzeichnung der Vereinbarung.