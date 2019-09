Die tennagels Medientechnik GmbH half, in Kooperation mit Schilling Messe- und Ausstellungsbau, für die Oskar Frech GmbH + Co. KG einen beeindruckenden Messestand zur GIFA 2019 in Düsseldorf zu realisieren.

Der weltweit führenden Anbieter von Druckgießtechnologien aus Schorndorf bei Stuttgart setzte das Messemotto „Frech The World of Die Casting Technology“ konsequent mit einem insgesamt 1.000 m² großen Messestand um, der von einer speziell angefertigten Weltkugel mit einem Durchmesser von mehr als 10 m dominiert wurde.

Die Erdball-Konstruktion mit schwebender Polkappe aus einem Aluminiumgestänge und einer Holzverkleidung bot eine zusätzliche Ausstellungsfläche im Erdgeschoss und Platz für eine VIP-Lounge im Obergeschoss.

Besondere Herausforderung für Planer und Konstrukteure: Der Eye-Catcher auch zur Wiedergabe von Content dienen. Eingehaust wurde der doppelstöckige Komplex deshalb mit tennagels‘ hauseigener Entwicklung curveLED P40. Mit einem Pixel-Pitch von 40,0 mm bietet das LED-Material eine hohe Transparenz von 75 %. curveLED P40 ist äußerst flexibel und kreativ einsetzbar. So sind mit dem außerordentlich biegsamen Material organische Formen wie Rundungen auch in 360° Anwendungen problemlos realisierbar.

Das Messequartett GIFA, METEC, THERMPROCESS und NEWCAST gehört zu den weltweit wichtigsten Messeplattformen für Giessereitechnologie, Metallurgie, Thermoprozesstechnik und Präzisionsgussprodukte. In diesem Jahr kamen mehr als 72.000 Fachbesucher aus 118 Ländern um mehr über Produkte, Technologien und vor allem Innovationen von rund 2.360 Ausstellern zu erfahren.

Das Traditionsunternehmen Oskar Frech GmbH & Co. KG zeichnet sich durch höchste Qualität und Perfektion in der Herstellung von Druckgießmaschinen und Druckgießwerkzeugen aus. Das Frech-Portfolio liefert für Anbieter von Zink-, Magnesium- und Aluminium-Druckguss individuelle Lösungen für die Fertigung von kleinsten Druckgussteilen, bis hin zu Motorblöcken und Karosserieteilen. In diesem Jahr feiert das Unternehmen sein 70jähriges Firmenjubiläum.