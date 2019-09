Dank echtem HDR, kann der Christie Eclipse HDR-Content auf der Leinwand in 4K-Auflösung verarbeiten und wiedergeben, sowohl bei hohen wie niedrigen Helligkeitsstufen. Das ermöglicht ein Kontrastverhältnis von bis zu 20.000.000:1, sodass feinste Einzelheiten auch in extremen Schwarz- und Weißbereichen sichtbar sind.

Mit einem großen Farbumfang, der den vollen Rec.2020 und Rec.2100 Farbraum erreicht, erzeugt Christie Eclipse hoch gesättigte Farben für immersive Erlebnisse und übertrifft die Vorgaben zum Kontrastverhältnis von 200.000:1 gemäß Rec. 2100 um ein Hundertfaches. Mit RealLaser-Lichttechnologie, 4K-Auflösung und einer hohen Bildrate von bis zu 120 fps lassen sich mit dem Pro AV Projektor gleichmäßige, dynamische Inhalte ohne störende Unschärfe darstellen.

„Dank wahrem HDR gehört das typische Schwarz in Videos der Vergangenheit an. Stattdessen erhält man Schwarztöne ohne jegliches Restlicht, wodurch optisches und Schwarzwert-Blending in Anordnungen mit mehreren Projektoren beseitigt wird, auch in völlig schwarzen Umgebungen. Im Endeffekt ermöglicht es den Betreibern von Großbildwänden, Planetarien und anderen Attraktionen die Vorführung von zuvor nie dagewesenen detaillierten Inhalten“ , so Larry Paul, Executive Director, Technology and Custom Solutions, Christie.

Christie Eclipse bietet die Flexibilität, die Helligkeitswerte zwischen 2.000 Lumen und 30.000 Lumen an die Umgebung anzupassen, verwendet die Christie TruLife-Elektronik für Wiedergabe von nativen 4K Inhalten mit 120Hz sowie die Christie Twist-Software für Warping und Blending. Optional ist eine Christie Terra-Inputkarte verfügbar, die direkt an ein Christie Terra SDVoE-System angeschlossen werden kann, wodurch sich eine effizientere AV-Integration und Verbindung zu Christie-Projektoren mit TruLife-Elektronik ergeben.

Christie Eclipse unterstützt zudem Christie Mystique, ein automatisiertes, kamerabasiertes Warping- und Blending-Tool, das die Implementierung und Wartung von Anordnungen mit mehreren Projektoren vereinfacht.