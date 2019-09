Nach dem Motto „Loeb, das persönlichste Warenhaus der Schweiz“ modernisierte das 1881 gegründete Familienunternehmen mit seinen rund 300 Mitarbeitern für rund CHF 10 Millionen das traditionsreiche Berner Kaufhaus über zwei Jahren im laufenden Betrieb. Das neue Konzept kombiniert die Beratungskompetenz, einem hohen Maß an Regionalität mit attraktiven Warenangeboten und Erlebniswelten. So schaffen das Nähkaffee, die Loeb oder Beauty Lounge oder eine neu eingerichtete Eventküche ein inspiratives Einkaufserlebnis und laden zum Verweilen ein. Der großartige Umbau ist gleichermaßen ein Bekenntnis des Traditionshauses zu einer belebten Berner Innenstadt und zum stationären Handel – mit einem digitalen Touch.

Mit einem klaren Fokus auf das persönlichste und beste Kundenerlebnis kombiniert Loeb das neue Ladenkonzept mit zahlreichen intelligenten, digitalen Lösungen. Insgesamt 70 Installationen entlang der Customer Journey wurden von JLS Digital zwischen 2018 und 2019 entwickelt und installiert.

Der Einsatz von unterschiedlichen Digital Signage-Installationen in den Schaufenstern des Haupthauses und des Lebensmittel-Loeb verstärkt die Außenwirkung. In Abhängigkeit der Tageszeit und des Installationsstandortes werden unterschiedliche Inhalte (Marken, Events, Angebote) kommuniziert. Loeb transformiert damit die traditionsreiche Schaufensterkultur in die digitale Gegenwart.

Im Bereich der Innenkommunikation setzt Loeb auf digitale Etagenanzeigen (Store Directories) auf allen Stockwerken zur Verbesserung der Orientierung und zusätzliche Installationen in den Kassen- und Beratungszonen zur Kommunikation von Events und Angeboten.

Egal ob man in der Umkleidekabine Beratung wünscht oder im Nähkaffee ein Kaffee trinken möchte, die aktuellen Angebote sind nie mehr als ein Knopfdruck entfernt. Durch die Realisierung einer interaktiven Lösung in den Umkleidekabinen kann per Knopfdruck Beratung angefordert werden. Loeb-Mitarbeiterwerden über ihre Apple Watches informiert. Auch können in allen Inspirationswelten und Verweilzonen der verschiedenen Gastrokonzepte ausgewählte Produkte über eine Touchapplikation bestellt werden.

Mit den neuen Ladenkonzept konnte der „Warendruck“ in der Fläche reduziert werden. Der Einsatz einer „Endless Aisle“-Lösung erlaubt es Loeb das gesamte Sortiment der Marken einfach durchsuch- und bestellbar zu machen

„Der neue Loeb überzeugt und zeigt auf wie die Zukunft des stationären Handels aussehen kann. Die Effekte durch die Veränderungen im Laden- und Gastrokonzept waren rasch spürbar. Die Verweildauer im Loeb wurde erhöht und insgesamt konnte das Kundenerlebnis ganzheitlich verbessert werden.“, so der Chief Digital Officer von Loeb Martin Stucki. „Wesentlicher Erfolgsfaktor für die erfolgreiche Umsetzung des ganzheitlichen Ansatzes ist die klare Fokussierung auf die Kundenbedürfnisse. Loeb zeigt auf wie die Digitalisierung des stationären Handels geht: Fokus auf Kundenbedürfnisse, nicht auf Technologie.», so der CEO von JLS Digital Patrick Minder.