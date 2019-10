Die Sport- und Lifestyle-Marke Fred Perry inszeniert sich recht ungewöhnlich, etwa wenn es um Außenwerbeaktionen geht. Und auch im Bereich Handel beschreitet sie – wie viele weitere Labels – mal neue Pfade. Neben eigenen regulären Shops setzt das Unternehmen auch auf temporäre Läden.

So auch in Kuala Lumpur. In Malaysias Hauptstadt hat die Firma nun den ersten eigenen Store in dem Land eröffnet – in einem Betongebäude aus dem Jahr 1947, das nach einem ersten Brand in den 1970ern zu einem Kino umgebaut worden war.

Nachdem dieses Rex Cinema 2002 schließen musste und ein weiterer Brand das Gebäude im Jahr 2007 weiter zerstört hatte, stand die Brandruine lange leer. Zusammen mit der Nachbarschaftsinitiative REXXL will das Modeunternehmen helfen, das Gebäude wiederzubeleben und verschiedene sinnvolle Nutzungen wie Ausstellungen, Workshops, Events oder Konzerte zu ermöglichen.

In dem Pop-up verkauft Fred Perry seine Standardkollektion sowie die Kollaborationen und Sub-Linien Raf Simons, Akane Utsunomiya, Nicolas Daley und Made In Japan. Mit 560 ft², beziehungsweise 52 m² handelt es sich um einen kleinen Store.