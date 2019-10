Das leichte Aluminium­gehäuse – etwa ca. 21 kg Gesamtgewicht inklusive Screen – beherbergt das Large Format Display QM43R von Samsung, der im Portrait-Format ausgerichtet ist. Dieser 43-Zöller hat eine Ausgabe-Auflösung von bis zu 3.840 x 2.160p (4K UHD), einen Helligkeitswert von 500 cd/m² sowie einen internen Player (Magicinfo Player S6).

Ein hoher Kontrast von 4.000:1 sowie ein Betrachtungswinkel von 178°/178° (hor. / vert.) ermöglicht eine Sichtbarkeit der Inhalte über weite Strecken und aus nahezu jedem Blickwinkel. Eine speziell entspiegelte 3 mm-Plexiglas-Schutz­scheibe schützt das Display frontseitig vor mechanischen Beschädigungen.

Kundeninhalte können bequem und einfach über die verschiedenen Schnittstellen (USB, LAN oder WLAN) auf das Display übertragen werden. Die einfache Bedienung der Magicinfo-Software (wahlweise auch über das Handy) erleichtert das Abspielen.

Der Kundenstopper „Bera“ verfügt außerdem auf der Rückseite über einen arretierbaren Klappfuß, der sich beim Einklappen lösungssicher an das Gehäuse anschmiegt. Möglich macht dies ein spezieller Verschluss. Durch die rückwärtig angebrachten Rollen – in Verbindung mit einem speziellen Haltegriff – kann das komplette Gehäuse anschließend problemlos und ohne Kraftaufwand gezogen oder geschoben werden.

Da dieses Produkt von Werkstation selbst gefertigt wird (also „Made in Germany“ ist), ist eine kundenspezifische Gestaltung oder Farbgebung aus der RAL-Farbpalette – angepasst an das CI des Kunden – möglich.

Bereits in der Entwicklung ist laut Hersteller auch eine 32“-Ausführung. Dieses Produkte erscheint im Q1/2020.