Der Digital Solutions Day stand unter dem Motto „Thanksgiving – Danke sagen“. „Ob 8K, LED oder digitales Flipchart, ohne Fortschritt gibt es keine Veränderung. Das Unmögliche möglich zu machen und die Dinge weiterzuentwickeln, ist nur mit starken Partnern umsetzbar“, sagte Markus Korn, Director Display Solutions bei Samsung Electronics GmbH. „Wir möchten uns bei unseren Partnern bedanken, dass sie diesen Weg entschlossen mit uns gehen.“

Die Vorträge befassten sich mit aktuellen Entwicklungen auf dem Display-Markt. So wird beispielsweise vermehrt auf eine Vielzahl digitaler Touchpoints gesetzt, um einzigartige Kundenerlebnisse zu schaffen. Ergänzend dazu erfuhren die Gäste auf den Solution-Tours Wissenswertes zu den aktuellen Produkten. Diese konnten hautnah und spielerisch im Samsung Showroom erlebt werden. Mit dabei war auch der Flip 2, der Nachfolger des digitalen Flipcharts von Samsung, das ab Ende Oktober in einer 55-Zoll- und 65-Zoll-Version in Deutschland verfügbar sein wird. Die überarbeitete Version bietet unter anderem eine verbesserte Schrifterkennung, eine Bluetooth-Verbindung, um Inhalte von mobilen Geräten auf dem UHD-Display zu teilen, sowie eine Pinselfunktion.

Ein Hingucker war auch Samsung The Wall. Das großformatige, modulare LED-Display bietet ein rahmenloses und platzsparendes Design, das sich leicht in seine Umgebung einfügen lässt. Wenn das Display gerade nicht aktiv genutzt wird, lassen sich ausgewählte Inhalte wie Fotos oder Kunst darauf darstellen. Weitere Touren gab es zudem zu den Themen LCD Signage, Cinema LED und der Samsung SMART Signage Platform. In diesem Rahmen stellte Samsung auch die Neuerungen des hauseignen Digital Signage CMS MagicInfo vor.