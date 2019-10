Die IPC2U GmbH aus Langenhagen st ein seit über 20 Jahren international tätiger Anbieter und Hersteller für industrielle Computersysteme und mit Niederlassungen, qualifizierten Partnern sowie Distributoren in über 14 Ländern im EMEA Raum vertreten.

Nun hat der Hersteller um neue Screen- und AiO-Lösungen der Enterprise-Klasse erweitert, die in Digital Signage und verwandten Anwendungen eingesetzt werden können.

Der W32IK3S-PTA2 ist ein Multitouch HMI Panel-PC, der von einem Intel Core i5-7200U-Prozessor der 7. Generation angetrieben wird und eine Auflösung von 1.920 x 1.080 p erlaubt. Durch den Einsatz von PCAP erlaubt der AiO-Screen eine angenehme Touch-Erfahrung beim Nutzer. Dieser HMI Panel-PC ist wasser- und staubdicht nach IP65, mit einer ebenen, sickenlosen Frontfläche für eine einfache Reinigung und zur Vermeidung von Staub- und Schmutzwasseransammlungen an den Kanten. Zudem unterstützt der PTA Onboard Power over Ethernet (PoE). Durch die PoE-Funktion werden Betriebs- und Installationskosten reduziert. Zahlreiche I/O-Schnittstellen (2 x LAN, 1 x COM, 2 x USB 3.0, 1 x HDMI) erlauben die Erweiterung um externe Geräte wie Kartenleser, Kamera, Drucker und mehr. Die Halterung für VESA-Montage ermöglicht es dem Benutzer, das Gerät professionell auf gelenkigen Monitorarmen oder in einem Rack zu installieren.

Die neuen Multitouch HMI-Displays der PT-Serie mit 32″ W32L100-PTA1 und W32L100-PTA1-SDI präsentieren Inhalte in 4K-UHD (3.840 x 2.160 p) und arbeiten ebenfalls mit PCAP. Der W32L100-PTA1-SDI wird mit der Unterstützung für 12G-SDI geliefert, einer digitalen Videoschnittstelle, die die vollständige und stabile Übertragung von 4K-Displaysignalen über ein einziges Kabel bis zu einer Entfernung von 150 m ermöglicht.