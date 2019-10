PRESTIGEenterprise wird Ende Oktober 2019 mit der Version 6.0 auf den Markt kommen. Welche Änderungen und Ergänzungen bei den Funktionen kommen, ist bislang nicht bekannt.

Allerdings wird die Lösung ein neues Oberflächendesign erhalten.

Wie die Online Software AG ankündigte, solle die neue Oberfläche der Version 6.0 ein ganz neues Look and Feel erhalten: „Die moderne, minimalistische Anmutung des Designs mit reduzierter Farbwelt unterstützt die Orientierung in den vielen Funktionen.“

Der Hersteller wird das neue Oberflächendesign am Dienstag, 29. Oktober um 10:00 Uhr im Webinar „PRESTIGEenterprise Version 6.0 im neuen Design“ vorstellen. An dieser Stelle gelangen Nutzer zur Anmeldung des Webiars.