Insbesondere für Rollouts und Betriebsführung ist die konsequente Anwendung und kontinuierliche Verbesserung der aktuellen SGU- und QM-Standards zentraler Bestandteil für Digital Signage Integratoren. So auch für die Nordland Systems in Ahrensburg in der Nähe von Hamburg.

„Höchstleistungen in Sicherheit, Gesundheits- und Arbeitsschutz sind ein wesentlicher Wert unseres Unternehmens und darüber hinaus auch Voraussetzung für unsere Arbeiten in besonders sensiblen Gefahrenbereichen, wie z.B. auf Tankstellen“, erläutert Matthias Holz, als Geschäftsführer der Nordland hauptverantwortlich für den Bereich Zertifizierungen, Personal & Arbeitssicherheit. „Unser Unternehmen verfügt über die international relevanten Sicherheitszertifikate HSSE, ExxonMobil sowie SCC. Mit der anstehenden Zertifizierung des globalen Sozialstandards SA 8000 (Standard for Social Accountability), ergänzen wir unsere Prüfsiegel noch durch die nachgewiesene Wahrnehmung unserer unternehmerischen sozialen Verantwortung.“

Die erneuerten Zertifizierungen von Arbeitsprozessen sowie Teilen des Partnernetzwerks versetzen Nordland in die im Digital Signage Markt fast einzigartige Position, europaweit Dienstleistungs- und Generalunternehmerschaft auch in extrem sicherheitskritischen Zonen, von Atomkraftwerken bis hin zur Zapfsäule, zu übernehmen.

Dabei werden für jedes Projekt individuelle Risiken ermittelt und adäquate, maßgeschneiderte Sicherheitsmaßnahmen entwickelt. Grundlegende Schulungen der Service-Techniker, wie die jährlichen HSSE-Nachweise oder die Einweisung in entsprechend spezielle Projektanforderungen, werden von den Senior-Technikern vor Ort, den verantwortlichen Projektleitern sowie – last but not least – durch die Abteilung für Sicherheits- und Qualitätsmanagement bei Nordland übernommen.

„Unter Qualitätssicherung verstehen wir nicht nur die Einhaltung regulatorischer Anforderungen, sondern auch die Wertschätzung und Umsetzung der bestmöglichen Lösung“, ergänzt Bodo Malzahn, Leitung QM- und SGU-Management bei Nordland. „Die von uns entwickelte Online-Schulung im Bereich der erforderlichen HSSE- und ExxonMobil-Zertifizierungen, ist europaweit die einzige mit nachvollziehbarem und bestätigtem Lernerfolg durch die direkte Lernerfolgskontrolle im e-learning-Tool. Gerade im Zielmarkt Europa – und auch darüber hinaus – sind unsere zertifizierten SGU-Standards ein nachhaltiger Mehrwert und echter Wettbewerbsvorteil.“

Ein weiterer Vorteil: Absolute Branchenkompetenz! „Wenn es um das Thema Tankstelle geht, haben wir eindeutig die Nase vorn“, so Matthias Holz. „Unsere unternehmerischen Wurzeln liegen im direktem Umfeld der Mineralölunternehmen, seit mehr als dreißig Jahren sind wir mit der Branche fest verankert: mit nachhaltig gewachsenem Know-How, einem stabilem Netzwerk und vor allem eben mit allen erforderlichen Sicherheits- und Qualitätssiegeln. Unsere hohe Lagerkapazität, mit mehr als 2.500 Palettenstellplätzen und eigenem Versandzentrum, eigene Produktions- und Betankungsstraßen sowie das Inhouse-Repaircenter ermöglichen uns zudem maßgeschneiderte Logistiklösungen. National wie global. Diese besondere Kombination aus starkem Branchen-Know-How und logistischen Möglichkeiten befähigt uns zur optimalen und effizienten Lösung, inklusive Warenlagerhalterung, Altwaren-Entsorgung und den kompletten Versandleistungen von Kundeneigentum innerhalb Europas.“

Rund 14.000 Tankstellen gibt es aktuell in Deutschland – und statistisch betrachtet ist Nordland mittlerweile auf jeder dieser Station mindestens einmal als Dienst- und/oder Servicepartner im Einsatz gewesen.

Aus einem umfassenden POS-Serviceportfolio von europaweiten Rollouts sowie Wartung und Fieldservice von Kassen- und IT-Systemen, entwickelte sich das der Bereich Digital Signage zunehmend zu einem wesentlichen Schlüsselelement. Insgesamt betreut Nordland europaweit aktuell mehr als 30.000 Screens.