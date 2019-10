Vor gut einem Monat gab die börsennotierte ZetaDisplay bekannt, eine Anleihe über 300 Millionen SEK (etwa: 30 Mio. Euro) am Markt zu platzieren, um Übernahmen finanzieren zu können. Am heutigen Donnerstag gab das Unternehmen bekannt, das es Gauddi BV gekauft hat.

Gauddi wurde 1998 gegründet und ist der zweitgrößte Anbieter von Digital Signage-Lösungen in Benelux mit 25 Mitarbeitenden und Umsätzen in mehr als 30 Ländern. Das Unternehmen sitzt in Moordrecht bei Rotterdam und ist außerdem mit einem eigenen Büro in Baltimore in den USA vertreten. Der Nettoumsatz von Gauddi betrug im Jahr 2018 von 49 Mio. SEK (circa: 4,49 Mio. Euro), der wiederkehrende Umsatz (SaaS) beträgt 41%.

Mit Wirkung zum heutigen 10. Oktober wird Gauddi in ZetaDisplay integriert. Die Transaktion beinhaltet eine Vorauszahlung in bar in Höhe von 52,7 Mio. SEK (nach aktuellem Kurs: 4,83 Millionen Euro) und eine zusätzliche Leistungsvergütung auf der Grundlage des Jahresergebnisses 2019 von bis zu 18,4 Mio. SEK (1,69 Mio. Euro). Die Akquisition wird ZetaDisplay also maximal etwa 6,52 Millionen Euro kosten. Durch den Kauf wird ZetaDisplay auch zum führenden Digital Signage-Player in Benelux.

Auf Proformabasis erreicht ZetaDisplay nach der endgültigen Übernahme einen annualisierten Netzumsatz von 488 Mio. SEK (etwa: 44,71 Mio. Euro) und vertraglich vereinbarte Dienstleistungen von 143 Mio. SEK (13,1 Mio. Euro), was 29% des Nettoumsatzes entspricht.

Nach dieser Akquisition bleiben ZetaDisplay noch genügend weitere Mittel für die weitere Expansion. „Wir befinden uns in einem Markt mit starkem Wachstum, in dem die gestiegenen Kundenanforderungen an die internationale Präsenz und die Verwaltung komplexer Digital Signage-Lösungen eine Konsolidierung auslösen. Gauddi ist eine wichtige Ergänzung zu unseren bestehenden Geschäftsabläufen. Wir streben eine skalierbare Integration und einen Betrieb an, da wir ähnliche Software gemeinsam nutzen und eine ergänzende Kundenbasis. Dies schafft direkten Mehrwert für unsere Kundenbasis und stärkt unsere Marktposition „, so Per Mandorf, CEO und President von ZetaDisplay. „Durch die kürzlich erfolgte Aufnahme eines Anleihekredits in Höhe von 300 Mio. SEK verfügen wir über eine starke finanzielle Position und wollen unsere führende Position auf dem europäischen Markt stärken, auf dem weitere Akquisitionen Teil dieser Strategie sind.„