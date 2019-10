Zoomify Inc. aus dem Silicon Valley ist einer der führenden Anbieter für die Integration von GigaPixel-Fotos im Web. Die Motive werden interaktiv und schnell in hoher Qualität dargestellt. Das geschieht standardisiert unter ausschließlicher Verwendung von HTML, JPEG und JavaScript.

Als Werbungtreibender nutzt das Unternehmen nun ein SuperGigaPixel-Panorama für seine eigene Startseite. Dieser außergewöhnliche Content stammt von der von Aichberger & Roenneke Neue Medien GmbH. Motiv ist ein Panorama der Stadt Budapest.

Diese produziert seit rund 10 Jahren SuperGigaPixel-Fotos in Größen bis zu 80 GigaPixel – was 80 Milliarden Bildpunkten in einem Foto entspricht. Die Technologie erlaubt Bilder, die in extremer Größe gedruckt oder online mit einem enormen Zoom-Faktor betrachtet werden können. Was am Screen in der Totalen winzig klein kaum erkennbar ist, erscheint in maximaler Zoom-Stärke formatfüllend und überraschend scharf.

SuperGigaPixel steht für hochwertige Fotografie mit bis zu mehreren Tausend hochaufgelösten Digitalfotos in Kombination mit einer rechenintensiven Postproduction, die im Stitching-Prozess alle Einzelbilder zu einem Gesamtbild zusammensetzt.

Zum Motiv aus der ungarischen Hauptstadt erklärt Michael von Aichberger, Geschäftsführer des Kölner Medienunternehmens: „Gigapixel-Fotografie ist eine Frage guter Planung und des richtigen Timings. Aufnahmen in der Dämmerung, also mit Restlicht im Himmel, sind stimmungsvoll aber besonders zeitkritisch. Da die Sonne im Westen untergeht, starten die Serienaufnahmen im Osten, denn wenn der Himmel im Osten schon pechschwarz ist, ist im Westen immer noch etwas Licht vorhanden.“

So entstand kürzlich die atmosphärische Aufnahme in Budapest zur „Blauen Stunde“. Alle Einzelbilder mussten in nur 30 Minuten aufgenommen werden. Das fertige Motiv wird auf der Startseite von Zoomify präsentiert.

David Urbanic, Geschäftsführer von Zoomify Inc. über die Umsetzung: „Toll, ich muss sagen, es ist mein aktuelles Lieblingsbild! So sauber und technisch in Bezug auf Farben und Stadtbild.“

Weitere Aufnahmen aus Budapest und von vielen anderen Locations zeigen von Aichberger & Roenneke unter SuperGigaPixel.com. Neben dieser besonderen Form der Fotografie konzipiert und produziert der Dienstleister schwerpunktmäßig die Medien „Der tagesaktuelle Film“ und „Das digitale Schaufenster“.