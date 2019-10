DooH Netzwerk ECN jetzt an 500 Standorten in Europa

Vor gut 2,5 Jahren kam Executive Channel Network (ECN) in ganz Europa auf mehr als 300 Hochhäuser und andere Büroimmobilien, in denen DooH Screens installiert waren. Der aus Australien stammende Anbieter war mit seinem Netzwerk 2009 nach UK expandiert, ist seit 2013 in Frankreich aktiv und ging 2016 auch in Deutschland in den Markt. Jetzt hat die Firma einen weiteren Meilenstein erreicht.

Wie ECN nun mitteilte, wurde jetzt der 500. Standort in Europa dem Netzwerk hinzugefügt. Das Digital-out-of-Home-Netzwerk ist nach aktuellen Firmenangaben jetzt in 11 europäischen Städten zu finden, in 500 Büroimmobilien mit einer Gesamtfläche von mehr als 7 Millionen m². In den bislang 3 erschlossenen Ländern halten sich die ans Netzwerk angeschlossenen Immobilien laut Website derzeit in etwa die Waage.

Fast 800 DooH Screens verteilt auf ebenjene 500 Immobilien, ermöglichen es den Marken, mit 1,2 Millionen Fach- und Führungskräfte pro Woche zu kommunizieren. Werbungtreibende aus den Bereichen Automotive, Tech, Banken und Versicherungen und Tourismus werben besonders häufig. Die Screens sind an den fünf Werktagen der Woche mehr als 10 Stunden live, so ECN weiter.