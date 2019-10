Die Konsolidierung in der Digital-out-of-Home-Branche sorgt für rasante Veränderungen auf dem niederländischen Markt. Erst Anfang Oktober war Ocean Outdoor nach den im Frühjahr 2019 erfolgten Übernahmen der Firmen Ngage Media und Interbest und deren Integration einheitlich als Ocean Outdoor NL gegründet worden. Dadurch entstand ein Anbieter mit 1.255 Screens, nach Firmenangaben war man dadurch die Nr. 1 im Markt. Wie in unserer damaligen Analyse geschrieben, gab es noch einige Übernahmekandidaten – zugeschlagen hat aber ein anderer Käufer.

Dadurch verschiebt sich das Spitzenfeld in Digital-out-of-Home in den Niederlanden merklich. Nun kann Global Media & Entertainment (Global) Platz 1 im Bereich DooH für sich reklamieren. Global war im Sommer und Herbst 2018 mit großen Übernahmen in den Markt in Großbritannien eingestiegen, und ist in UK mit JCDecaux im ständigen Wettrennen um den aktuellen Platz 1 in UK.

Schon bislang gehört Exterion Media Netherlands zu Global. Mitte Oktober schlug Global zu und kaufte MMD Media, ein Forecourt-Netzwerk.

Möglicherweise hatte Ocean Outdoor Nederland Anfang des Monats ein wenig bei der Einordnung der Zahlen geschummelt, als sich der Media Owner in Social Media als Nr. 1 feierte. Entweder zählte er Forecourt-Netze nicht als vollwertige nationale DooH-Netze – oder das Unternehmen hat einen Konkurrenten ignoriert.

Das zeigen die Zahlen, die Exterion und Ocean nun anlässlich des Kaufs von MMD Media veröffentlicht haben. Demnach betriebt MMD Media 1.378 Screens an Tankstellen. Wenn jeder der gezählten Screens ein großer Screen ist, lag Ocean also aufgrund der Zahl bereits vor wenigen Wochen erst an zweiter Stelle. Durch die Übernahme weisen Exterion NL und Global die Gesamtzahl der Screens in den Niederlanden nun mit mehr als 2.600 an. Bedeutet auch, dass das Exterion Netz – vor allem in 100 Shopping Malls – vor der Integration von MMD Media bei mindestens 1.222 gelegen haben muss. Seit der Übernahme habe Exterion Mdia eine „nationale Reichweite von mehr als 45% in Digital Out-of-Home (DOOH) in den Niederlanden“, so die Firma in der aktuellen Mitteilung.