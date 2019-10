Das Goldbach DooH-Portfolio stellt mit über 8.500 Screens und einer Nettoreichweite von 66,4% laut AmbientMeter 2019 das größte digitale Außenwerbe-Netzwerk Österreichs dar.

Ab sofort ergänzen 93 neue großformatige City Channel Screens an 78 stark frequentierten Plätzen im städtischen Bereich das Angebot des Digitalvermarkters. Die aufmerksamkeitsstarken Werbeflächen sind in Bahnhofsnähe, an öffentlichen Plätzen, in Fußgängerzonen und in unmittelbarer Nähe von Einkaufszentren und Supermärkten platziert. Über den neuen City Channel erreichen Werbekunden 3.779.447 Bruttokontakte in 2 Wochen.

Die leistungsfähigen Screens werden überwiegend von Digilight bereitgestellt. Mit dem Experten für digitale Außenwerbung kooperiert Goldbach bereits seit längerer Zeit im Bereich DooH.