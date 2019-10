DooH So adressiert Clear Channel France die Millenials

Da die Generation der 15- bis 25-Jährigen den Kanal Mobile bevorzugt nutzt, wollen Werbungtreibende sie auch dort erreichen. Diesem Bedarf folgend hat Clear Channel Frankreich nun das Produkt „Brand Asks“ gelauncht, ein Tool für Umfragen.

Marken haben so die Möglichkeit, die Meinungen der Zielgruppe zu ihren Produkten, ihrem Image oder anderen Themen einzuholen. Diese Ergebnisse können auf digitalen Clear Channel Screens ausgespielt und so für Kampagnen genutzt werden. Clear Channel France gibt an, 80% der Millenials auf seinen Screens zu erreichen.

Möglich macht dies eine Kooperation mit Jam, einem Chatbot Messenger für Nachrichtenthemen und einer White-Label-Chatbot-Agentur für Unternehmen, die 2016 gegründet wurde.

Werbungtreibende können dank von Jam durchgeführter Studien auch die Effektivität (Bekanntheit, Verständnis, Erinnerungsleistung ) ihrer Kampagnen in Clear Channel-Netzen mit Millenials testen.

Die Lösung richtet sich auch an Städte und Gemeinden, in denen Screens des Netzes „City Pulse“ betrieben werden. Die Kommunen könnten die Millenials sowie alle Bürger befragen, etwa zu „ihren Ideen ihre städtische Umwelt zu verändern“, so der Media Owner.