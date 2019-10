Auf Pariser Straßen sind DooH Screens unerwünscht. Doch Exterion Media, Clear Channel und JCDecaux nutzen einen Trick, um das bis 2024 geltende Verbot zu umgehen.

DooH So umgehen Außenwerber das DooH Screen-Verbot in Paris

Digitale Außenwerbung in Paris genehmigt zu bekommen; das ist schwieriger als in München oder in Zürich – ebenfalls zwei Städte mit strengen Reglements.

Eigentlich hatte JCDecaux in Paris 2017 mit mehr als 1.600 Werbeträger, 15% davon als Digital-out-of-Home Screens, auf den Straßen der Hauptstadt starten zu wollen. Über die Firma SOMUPI, an der JCDecaux 66% der Anteile hält, wäre der Kontrakt mit Paris gelaufen. Das wollte sich die Konkurrenz nicht bieten lassen. Es kam zu dem was man „Die zwei Gallischen DooH-Kriege“ nennen könnte: Diverse Verfahren, da es eine nicht-kompetetive Ausschreibepraxis gegeben hatte („Krieg“ Nr. 1) und die nachfolgende Auseinandersetzung, da die Stadt Paris und SOMUPI ab 2018 für eine Übergangsphase bis zur nächsten Entscheidung gleich noch einmal einen Deal unter Freunden durchdrücken wollten („Krieg“ Nr. 2).

Im Frühjahr 2019 ging der Vertrag dann an Clear Channel. Doch auch hier war klar: DooH Screens sind vorerst nicht erlaubt (wohl noch eine Folge aus den juristischen Auseinandersetzungen, in denen es etwa um Stadtratsbeschlüsse aus den vergangenen Jahren und deren Interpretation bei neuen Technologien ging). In der Zukunft könnte sich das ändern: In den Verträgen zwischen Clear Channel und der Stadt Paris wurde vereinbart, dass bei einer Neuvergabe im Jahr 2024 für die Zeit der dann beginnenden Olympischen Sommerspiele digitale Screens die 1.080 CLPs – das Gros der 1.630 Werbeträger – zu großen Teilen ersetzen könnten.

Das sind viele Konjunktive und noch viele Umsätze, die den Media Ownern so durch die Lappen gehen, da sie nicht auf öffentlichem Grund ihre Screens installieren können.

Hier sitzen die beteiligten Außenwerber, die sich zuvor bekriegt hatten, also alle im selben Boot.

Doch Außenwerbung ist in Paris digitaler, als man denkt. Die Media Owner haben eine pragmatische Lösung für sich gefunden. Da sie alle den gleichen Trick nutzen, werden sie sich auch gut überlegen, hier ihren jeweiligen Konkurrenten vor den Kadi zu ziehen.

Die Außenwerber schließen Verträge mit Retailern, um Screens in deren Schaufenstern aufstellen zu können, und so Werbeinhalte zu vermarkten. Damit haben sich die Media Owner durch Partnerschaften einen eigenen Markt geschaffen, der nach den aktuell geltenden Pariser Spielregeln toleriert wird: