In diesem Jahr ist Talon auf Expansions- und Einkaufstour gegangen und will sowohl in UK wie in den USA weiter wachsen: Großbritanniens größter unabhängiger Medienspezialist für Out-of-Home (OoH) kaufte zunächst im Frühjahr Grandesign, einen in San Diego beheimateter Out-of-Home-Spezialisten. Im Juli wurden die britische DooH-Kreativagentur Grand Visual und deren Tochter QDOT, spezialisiert auf AdTech, gekauft.

Nun gibt es eine strategische Partnerschaft, von der vor allem das US-Geschäft weiter profitieren soll. SafeGraph, AdTech-Spezialist mit Fokus auf PoI (Point-of-Interest) Data in den USA, und Talon vereinbarten jetzt eine Kooperation.

Zweck: Talon wird SafeGraphs ortsbasierte Daten in Plato integrieren, Talons automatisierte Media Trading Platform. Jonathan Conway, Chief Strategy Officer (CSO) bei Talon, in einer Mitteilung: „Dies bedeutet, [dass unsere Kunden künftig] datengesteuerte Erkenntnisse in jeder Phase des OoH-Medien- und Kreativplanungsprozesses anwenden [können]. Dieser Ansatz ermöglicht es Werbungtreibenden, relevantere Anzeigen für relevantere Zielgruppen schalten und die Returns on Invest ihrer OoH-Investitionen maximieren können.“

Nachdem man eine Reihe von Anbietern evaluiert habe, habe man sich für SafeGraph entschieden.