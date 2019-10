DooH UK JCDecaux nimmt DooH Screens in Reading in Betrieb

Reading befindet sich in Nähe zu Heathrow und London und ist Standort internationaler Unternehmen wie Microsoft, PepsiCo, Oracle, EY und PwC. Zudem bietet die Stadt mit der Universität und dem Reading Festival Zugang zu weiteren Zielgruppen.

Nun ist auch Reading an JCDecauxs landesweites DooH-Netz von Street Furniture-Werbeträgern angeschlossen – nach den Städten Edinburgh, London, Hull, Bristol, Bradford, Birmingham und Glasgow. In Betrieb gingen an 11 Standorten double-sided 86-Zöller, und somit insgesamt 22 neue DooH Screens.

Diese wurden an Haltestellen und anderen Standorten installiert, etwa in belebten Innenstadtbereichen mit Fußgängerzone.