In Moskau entdeckten wir einen Promotionstand von Dyson in einem der großen Shopping Center in der Innenstadt. Schnell entdeckten wir das typische Onscreen-Menü von interaktiven Touchscreens. Ein einfacher Touch auf den Screen genügte und wir konnten den Dyson-Content annotieren, wichtige USPs mit Markern hervorheben und Screenshots auslösen. Und wir blieben völlig unentdeckt, denn der Screen ist auf der Rückseite installiert.

Warum hier ein Education-Produkt und kein einfacher Digital Signage Screen eingesetzt wurde bleibt das Geheimnis von Dyson bzw. der Agentur, wahrscheinlich war der Screen einfach „übrig“.