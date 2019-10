ESL "Pay to Tag"-Lösung von SES-imagotag und Wirecard

Mit der neu entwickelten „Pay to Tag“-Lösung wird die mobile Zahlungsplattform von Wirecard automatisch auf allen Cloudbasierten IoT-ESLs von SES-imagotag integriert.

Durch einfachen Scan eines Electronic Shelf Labels per Smartphone (QR Code / NFC) haben Nutzer direkt am Regal Zugang zu weiteren Informationen, Kundenbewertungen, Rich Content und anderen Marketing- und Treueprogrammen – bei steigenden Konversionsraten. Dank der Technologie von Wirecard können Nutzer den Kauf dann auf ihrem Smartphone abschließen, indem sie beim ersten Bezahlen ihre bevorzugte Payment-Methode hinterlegen. Diese ESL-fähige In-Store-Lösung für mobiles Bezahlen ist laut den beiden Firmen bereits in mehreren Filialen von Einzelhändlern weltweit im Einsatz.

Wirecard und SES-imagotag, seit Frühjahr 2018 Partner, erwarten durch die Zusammenarbeit, dass weltweit über 500 Millionen Cloudbasierte Smart Labels für mobile Bezahlungen einsatzfähig gemacht werden. Mit der gemeinsamen In-Store-Lösung für mobiles Shopping haben die beiden Firmen besonders den US-Einzelhandel im Fokus.