In eigener Sache Warum invidis.de Social Media überlegen ist

Unseren Branchenblog invidis.de betreiben wir seit 14 Jahren – werktäglich berichtet invidis über die deutschsprachige und internationale Digital Signage und DooH-Branche. Oft auch mit exklusiven Meldungen, Hintergrundstorys und Projektberichten die wir weltweit vor Ort recherchieren und es so nur bei invidis zu lesen gibt. Letzte Woche waren wir in Russland und diese Woche sind wir in China unterwegs. Ausführlich berichten wir von Projekten, Trends und Themen rund um Digital Signage und DooH. Wir sind bei Google als redaktionelles Nachrichtenportal akkreditiert und müssen das jährlich nachweisen.

Vor einem Jahr haben wir die Website relaunched – und sind weiter dabei neue Features zu implementieren. Nun ist es Zeit Bilanz zu ziehen. Nach einem Jahr konnten wir den Traffic zweistellig steigern – im Mittel um 13%. In den letzten Monaten (August-Oktober) kommen wir sogar auf eine Steigerung von mehr als 30% gegenüber Vorjahr.

Auch unsere englische Berichterstattung für exklusive Stories bauen wir aus. Ein tägliches zweisprachige Reporting ist nicht geplant, aber eigene, bilderlastige Storys erscheinen nun häufiger in English auf https://invidis.de/en/stories/.

Aber auch unsere Social Media Kanäle werden wir zukünftig mehr mit exklusiven Inhalten füllen. Während Facebook und Twitter primär unsere Blognews verbreiten, bauen wir unsere Instagram-Präsenz aus. Hier posten wir Fotos von Projekten und Trips die nicht immer eine eigene Story auf invidis wert sind, aber aus unserer Sicht spannend und interessant sind. https://www.instagram.com/invidismunich/

Was es weiterhin nicht geben wird sind bezahlte Artikel – Paid Content und invidis Berichterstattung passen weiterhin nicht zusammen. Relevante Branchenkommentare und Hintergrundartikel veröffentlichen wir gerne auch von Gastautoren – aber die Redaktion entscheidet was wir für veröffentlichungswürdig halten.

In diesem Sinne, verweisen wir gerne auf die Aufmacher-Infografik. Nachrichten in Blogs haben eine durchschnittliche Relevanz von zwei Jahren, bei Twitter sind es 18 Minuten.

Vielen Dank an alle Leser und Anzeigenkunden – wir freuen uns auf viele weitere gemeinsame Jahre.