Yves Kilchenmann, Mit-Gründer und bislang CEO von Livesystems (gasstationtv, passengertv, cityscreen), gibt nun den Vorsitz im Vorstand an den noch 32-jährigen Dragan Dojcinovic ab. Erst im November 2018 war Dojcinovic zum Chief Commercial Officer (CCO) des Unternehmens berufen worden.

Der neue CEO des Werbevermarkters kennt sämtliche Produkte aus seinen früheren Funktionen im Haus Livesystems. So arbeitete Dragan Dojcinovic vor seiner Ernennung zum CCO bei Livesystems Ende 2018 ein Jahr lang als Director Online Sales für das ebenfalls zu Livesystems gehörende Online Newsportal www.nau.ch und blickt auf mehrere Jahre Erfahrung im Digital Advertising bei Tamedia und Adwebster zurück.

„Ich bin sehr glücklich, dass Dragan das Ruder nun ganz übernimmt“, so Yves Kilchenmann, Mit-Gründer von Livesystems und bisheriger CEO der Verkaufseinheit Livesystems AG, in einem Statement zur Personalie. „Wir wachsen und möchten immer professioneller werden. Dragan wird uns diesbezüglich voranbringen, er ist mein Wunschnachfolger.“» Kilchenmann gibt mit der Übergabe an Dojcinovic seine Doppelfunktion auf und wird sich als CEO von www.nau.ch auf die Weiterentwicklung der Online-Newsplattform konzentrieren.

„DooH und Online sind die Zukunft“, sagt Dragan Dojcinovic, „ich freue mich auf die neue Herausforderung mit unserem großartigen Team. Unser Ziel ist es, den Kunden und Partnern innovative und qualitativ hochwertige Produkte anzubieten.“

Die Livesystems AG ist eine Tochterfirma der Livesystems Holding AG. Mit ihrer über 30-köpfigen Sales-Equipe, verteilt über 9 Standorte in der ganzen Schweiz, betreut sie Werbekunden und Agenturen mit flexiblen Angeboten über die ganze Produktpalette der digitalen Aussenwerbung und der online Produkte unter dem Dach der Livesystems Holding.