Projekte Projection Mapping bei der Basketball-WM 2019 in Peking

Vom 31. August bis zum 15. September 2019 fand in der Volksrepublik China die 18. Basketball-Weltmeisterschaft der Herren statt. Die Eröffnungsveranstaltung unter dem Motto „Fantasie der Träume“ sorgte mit Projektion Mapping, Licht-Effekten und Live-Performances durch Darsteller sowie Echtzeit-Inhalten für ein spektakuläres audiovisuelles „Wow“.

Auf der geschickt durchdachten Bühne rund um eine Konstruktion in Form eines riesigen Basketballkorbes, wurde sowohl auf das Innere als auch das Äußere des rekonstruierten Netzes projiziert. Dazu wurden Lösungen von AV-Experte Christie genutzt. Christies Partner PDR China nutzte für die Show 7x Pandoras Box Dual-Server, 2x Pandoras Box Quad-Server, 3x Pandoras Box Quad-Player sowie 2x Pandoras Box Manager.

„Es hat uns sehr geehrt, dass wir die Showcontroler für dieses prestigeträchtige internationale Turnier einsetzen durften“, so Dai-yuan Wang, CEO und Chief Technology Officer bei PDR China.

Laut Wang arbeitete man während der Vorbereitungen für den Showteil der Eröffnungsfeier ein Jahr lang eng mit dem Organisationskomitee zusammen. Um die Bilder mit größtmöglicher Wirkung zu präsentieren, kombinierte PDR China Projektionssysteme mit Pandoras Box und einer Lichtdesign-Software.

„Wir haben verschiedenste Konfigurationen durchprobiert um bestmögliche Effekte zu erzielen. Als ideal erwies sich die Kombination aus 15 Projektoren für die Bespielung der Außenstruktur des Basketballkorbs und 6 weiteren für Projektionen auf das Innere des Netzes. Zusammen mit den präzisen und leistungsstarken Compositing-, Warping- und Rendering-Fähigkeiten der Pandoras Box wurde das Bildmaterial perfekt in die Netzstruktur integriert“, so Wang weiter.

Alle Steuerungssysteme für die Show, einschließlich Pandoras Box, waren nahtlos mit dem MA-Steuerungssystem verbunden, um eine präzise Sendesteuerung in Echtzeit zu gewährleisten, was den Wirkungsgrad der Performance enorm gesteigert hat.

„Das Ergebnis war sehr gut, die Eröffnungsfeier lief reibungslos ab. Für mich war es der perfekte Abschluss eines wichtigen Projekts, an dem wir über einem Jahr lang hart gearbeitet haben. Die Leistung von Pandoras Box war fantastisch, und hat dazu beigetragen, dass wir über uns hinauswachsen konnten. Kein Wunder, dass dieses System häufig in verschiedenen Fernsehprogrammen des chinesischen Fernsehsenders China Central Television (CCTV) eingesetzt wird“, so Wangs Fazit abschließend.