Eloxieren, Anodisieren, Galvanisieren: Die BWB-Gruppe ist Partner in der Oberflächenbehandlung von Metallen für Industrie, Luftfahrt, Architektur und weitere Anwender. An 9 Standorten in der Schweiz sowie je einem in Deutschland, den Niederlanden und Rumänien ist das Unternehmen vertreten.

Derzeit lotet das Industrieunternehmen den Einsatz eines Digital Signage-Systems aus. Aktuell befindet sich die Firma in der Test- und Findungsphase am ersten BWB-Standort in Stans und sammelt Erfahrungen zur operativen Nutzung. Dabei setzt BWB auf eine Lösung des Schweizer DS-Spezialisten SwissScreen, der neben der Projektumsetzung für technische und visuelle Lösungen verantwortlich zeichnet.

Die Anforderungen für die sogenannten „BWB-Boards“ innerhalb der Gruppe sind hoch: Informationen für externe Besucher inklusive Begrüßungs-Spot, die interne Kommunikation für die Mitarbeitenden in der Produktion – 80% arbeiten ohne PC-Zugriff – und die Integration von Real Time-Auftragsdaten aus dem ERP-System werden ausgespielt.

Im inkrementellen Projektverlauf mit breiter Key-Userschaft gibt es dem Unternehmen zufolge einige Herausforderungen. Dazu gehören Fragen wie diese:

Wer kommuniziert wann und in welcher Form?

Welche Informationen sind wesentlich und für wen?

Wie effektiv und effizient ist die interne Kommunikation?

Wie viel Zeit wird zur Verbesserung der Kommunikationskultur künftig aufgewendet?

Welche Inhalte motivieren und wen?

Wie sieht das Gleichgewicht von Hard- und Soft-Facts aus?

Wie werden Hemmschwellen für eine offenere funktionsübergreifende Kommunikation abgebaut?

Wie wird passendes Bildmaterial für spezifische Erklärungen integriert?

Wie werden die „BWB-Board“s in bereits bestehende Kommunikationsformen integriert ohne dass es zu Doppelungen kommt (etwa: tägliche Produktionssitzung)?

„Die BWB-Boards aktivieren die integrierte Kommunikation, werden uns funktionsübergreifend begleiten und den Informationsfluss stetig verbessern“, so Monika Schuler, Projektleiterin Marketing. „Nach erfolgreichem

Abschluss der Testphase wird entschieden, wie unsere Board-Lösung in den weiteren 8 Schweizer Standorten, in zwei Sprachen, ausgerollt wird.“

Dank flexibler Steuerung, variablen Spot-Layouts, automatischer Terminierung und differenzierten User-Rechten stehe der Screen-Lösung für die gesamte BWB-Gruppe nichts im Weg, so Schuler weiter.