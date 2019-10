Beim S14 Solutions Day trafen sich Hersteller, Fachhandel, Integratoren, Planer, Endanwendern, Verbände und Fachpresse. Mehr als 50 Aussteller zeigten auf rund 1.200 m² ihre Produktneuheiten und -weiterentwicklungen.

Im Zentrum des diesjährigen S14 Solutions Days stand das Bild. Großbildlösungen und Übertragungs-Applikationen für verschiedene Anwendungsbereiche waren ein Schwerpunkt der gezeigten Lösungen.

Zum diesjährigen S14 Solutions Day konnten auch bereits die ersten Synergien aus der Zugehörigkeit von COMM-TEC zu DCC Technology / Exertis präsentiert werden – so war in der Fachausstellung ein erweitertes Angebot an Racks & Mounts sowie ein breites Angebot an Cable Solutions zu finden.

Sarah Joyce, Chief Global Officer, AVIXA, präsentierte im Rahmen der Keynote die aktuellen Entwicklungen im AV-Markt und sprach aus Sicht des Branchenverbandes über Herausforderungen und Chancen, die sich im Markt ergeben.